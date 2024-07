Izveidota vietne par izmitināšanu klosteros Jubilejas gadā

Nesen izveidota jauna tīmekļa vietne ar Itālijā esošo klosteru adresēm, kas uzņems svētceļniekus Jubilejas gadā.

Silvija Krivteža - Vatikāns

Informācija sagatavota desmit valodās. Interneta vietnē «Ospitalità e accoglienza religiosa in Italia» ir piedāvātas aptuveni 100 000 gultasvietu 3 000 klosteros visā Itālijā. Jau vēstīts, ka Jubilejas gadā Romu apmeklēs vairāk nekā 45 miljoni svētceļnieku no daudzām valstīm. Svētceļnieki, kas dosies uz Romu, varēs izmantot interneta vietni, lai rezervētu naktsmītnes kādā no klosteriem, lejupielādētu oficiālo Jubilejas gada lietotni, pieprasītu svētceļnieka pasi vai apskatītu plānoto pasākumu kalendāru.

«Reliģiskā viesmīlība Itālijā» ir bezpeļņas organizācija, kas kopš 2015. gada organizē izmitināšanu klosteros un baznīcas iestādēs. Lielākā daļa no 7,4 miljoniem pieprasījumu līdz šim ir saņemti no Itālijas, kam seko Francija, ASV un Vācija.

Katoliskā Baznīca ik pēc 25 gadiem atzīmē «Svēto gadu». Pāvests Francisks to svinīgi atklās 24. decembrī Svētā Pētera bazilikā. Ikviens, kurš jubilejas gada laikā dosies svētceļojumā uz Romu un izies cauri Svētā Pētera bazilikas Svētajām durvīm, varēs saņemt atlaidas. 2025. gada laikā notiks daudzi reliģiski un kultūras pasākumi, kuru vienojošā tēma būs «Cerību svētceļnieki». Informācija atrodama vietnē: ospitalitareligiosa.it/giubileo.