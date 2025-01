Ukraina: Hersonā Krievijas uzbrukumā ievainots priesteris

Grieķu-katoļu priesteris Ihors Makars bija ceļā, lai svinētu Teofānijas svētku liturģiju, kad drons trāpīja viņa automašīnai. Semināristi, kas brauca kopā ar viņu, necieta. Priesterim būs jāveic operācija, lai izņemtu no kājas šķembu: “Dzīve šeit ir patiešām bīstama, bet mans priestera aicinājums ir būt kopā ar cilvēkiem, kuri vēlas šeit palikt”.

Svitlana Duhoviča - Vatikāns

Priesteris Makars bija ceļā, lai svinētu Teofānijas (Jēzus Kristīšanas) svētku liturģiju un, saskaņā ar bizantiešu tradīciju, svētītu ūdeņus, kad pie Zelenivkas, netālu no Hersonas, Ukrainas dienvidos, viņu ievainoja Krievijas drons. Ukrainas grieķu katoļu Baznīcas garīdznieks un Caritas direktors Hersonā, priesteris Ihors Makars, 6. janvārī bija kopā ar semināristiem no Drohobičas semināra (Rietumukrainā), kad pamanīja uz ceļa Krievijas dronu. “Mēs braucām pakaļ vienam no mūsu draudzes locekļiem, es pamanīju debesīs dronu. Sala dēļ ceļš bija ļoti slidens, mēs nevarējām ne apstāties, ne pagriezties atpakaļ... Es sapratu, ka šis drons, iespējams, bija vērsts pret mums,” - stāstīja priesteris, kurš aprakstīja drona izraisīto sprādzienu, kas izsita automašīnas logus, caurdūra durvis un riteņus. Par laimi, semināristi necieta, savukārt priesterim būs jāveic operācija, lai izņemtu kājā iestrēgušo šrapneļa gabalu.

Priestera aicinājums

Tēvs Ihors Makars kalpo Hersonas apgabalā kopš 2005. gada. Viņa pirmā draudze bija Antonivkā, vietā, kur agrāk sākās Antonivskas tilts, stratēģiski svarīgs punkts, kas savieno abus Dņepras krastus, un kur tagad ir demarkācijas līnija. Priesteris tur dzīvoja kopā ar sievu un četriem bērniem līdz pat pilnā mēroga iebrukumam. Krievijas okupācijas laikā Hersonas pilsētā, kas ilga līdz 2022. gada 11. novembrim, draudzes priesteris, kurš ar ģimeni atradās Ternopilē, Rietumukrainā, palīdzēja saviem draudzes locekļiem un trūkumcietējiem, kas palika okupācijas laikā, sūtot viņiem medikamentus un pārtiku. Kopš Hersona atgriezās Ukrainas kontrolē, tēvs Ihors turpināja kalpot divās reģiona draudzēs un palīdzēt iedzīvotājiem vietā, kur katru dienu notiek uzbrukumi. “Dzīve šeit ir patiešām bīstama,” sacīja priesteris, “bet cilvēki turpina šeit dzīvot, un mans priestera aicinājums ir būt kopā ar viņiem”.

Krievu uzbrukumi Ziemassvētkos

Arī Hersonā, dienā, kad daļa pareizticīgo svinēja Ziemassvētku vigīliju, bizantiešu rita katoļi – Jēzus kristīšanas, bet latīņu rita katoļi – Kunga parādīšanās svētkus, Krievijas armija ar dronu uzbruka autobusam Šumenskas rajonā, kur tika nogalināts pašvaldības vides departamenta darbinieks un astoņi cilvēki guva ievainojumus. Hersonas apgabala Široka Balkas ciematā krievi no drona raidīja sprāgstvielas, nogalinot uz ielas stāvošu 48 gadus vecu vīrieti.

Ziemassvētku laikā Krievijas uzbrukumi Ukrainas pilsētām un ciemiem neapstājās. Ziemassvētku priekšvakarā un 25. decembra agrā rīta stundā Krievija sāka masveida uzbrukumu: kopumā tika izšautas vairāk nekā 70 raķetes, tostarp ballistiskās raķetes, un palaists vairāk nekā simts kaujas dronu. Galvenais mērķis bija valsts enerģētikas nozare, taču uzbrukumos tika nogalināti un ievainoti civiliedzīvotāji.

Saskaņā ar 31. decembrī publicēto Apvienoto Nāciju Organizācijas Cilvēktiesību uzraudzības misijas Ukrainā ziņojumu no 2024. gada septembra līdz 2024. gada novembrim kara rezultātā valstī tika nogalināti 574 un ievainoti 3082 civiliedzīvotāji. Savukārt saskaņā ar UNICEF ziņām, kopš 2022. gadā Ukrainā ir nogalināti un ievainoti 2472 bērni.