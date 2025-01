«Es ceru uz Tavu vārdu» - VI Dieva Vārda svētdienas moto

26. janvārī katoliskā Baznīca jau sesto reizi svinēs Dieva Vārda svētdienu, ko 2019. gada 30. septembrī iedibināja pāvests Francisks, - informē Evaņģelizācijas dikastērija preses sekretārs. Pasākuma mērķis ir dziļāk apzināties Svēto Rakstu nozīmi.

Silvija Krivteža - Vatikāns

«Es ceru uz Tavu vārdu» - šie 119. psalma vārdi ir sestās Dieva Vārda svētdienas moto. 26. janvārī pāvests Francisks Svētā Pētera bazilikā vadīs dievkalpojumu. Svinību laikā 40 ticīgie laji, vīrieši un sievietes, tiks iecelti par lektoriem. Četri no viņiem nāk Albānijas, 3 no Argentīnas, 5 no Austrijas, 4 no Brazīlijas, 5 no Filipīnām, 6 no Itālijas, 5 no Meksikas, 5 no Slovēnijas, pa vienam no Bolīvijas, Islandes un Polijas. Katram no viņiem tiks dāvināts Bībeles eksemplārs.

Lai atbalstītu ticīgos garīgajā izaugsmē un padziļinātu izpratni par Dieva Vārdu, Evanģelizācijas dikastērijs ir izveidojis interneta mājas lapā sešās valodās pieejamu bezmaksas informāciju, ko var lejupielādēt no oficiālās tīmekļa vietnes www.evangelizatio.va. Tas ir rīks, kas piedāvā priekšlikumus, kā veicināt dziļu tikšanos ar Dieva Vārdu draudzes kopienā, ģimenē, ikdienas dzīvē, kā arī ietver rakstus, meditācijas, tekstus adorācijai un pastorālus ieteikumus.

Dieva Vārda svētdiena, kas tiks atzīmēta jau sesto reizi, ir brīnišķīga iespēja kristiešiem atjaunot savu apņemšanos lasīt un pārdomāt Bībeles tekstus, kas ir svarīgs līdzeklis ceļā uz ticības briedumu, kā arī kā cerības instruments ticīgajiem visā pasaulē. Ieejas kartes uz pāvesta Franciska vadīto dievkalpojumu var saņemt Jubilejas 2025. gada info centrā, kas atrodas Via della Conciliazione 7, sākot no ceturtdienas, 23. janvāra.