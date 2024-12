Svēto sarakstā iekļautas Kompjenas Karmela māsas

18. decembra rītā, pirms vispārējās audiences, kas notika Pāvila VI zālē, pāvests Francisks tikās ar Kanonizācijas lietu dikastērija prefektu kardinālu Marčello Semeraro.

Silvija Krivteža - Vatikāns

Tikšanās laikā Svētais tēvs apstiprināja kardinālu un teologu, dikastērija locekļu balsojuma rezultātus un nolēma Baznīcā paplašināt svētīgās Terēzes no svētā Augustīna, laicīgā vārdā Marija Madlēna Klaudīne Lidojine, un viņas piecpadsmit biedreņu – Kompjenas Karmela māsu, kuras 1794. gada 17. jūlijā Parīzē mira mocekļa nāvē, kultu, iekļaujot viņas svēto sarakstā (līdzvērtīga kanonizācijai).

Pāvests Francisks arī pilnvaroja dikastērija prefektu kardinālu Semeraro izsludināt dekrētus par divu ticīgo moceklību. Viens no viņiem ir padomju režīma moceklis, vācu tautības jezuīts, Igaunijas apustuliskais administrators, bīskaps Eduards Profitlihs. Nākamais svētīgais dzimis 1890. gada 11. septembrī Biresdorfā (Vācijā), miris 1942. gada 22. februārī ex aerumnis carceris Kirovā (Krievijā). Otrais ir svētā Franciska no Sales kongregācijas priesteris Elijs Komini. Viņš dzimis 1910. gada 7. maijā Kalvencano di Vargato (Itālijā). 1944. gada 1. oktobrī naidā pret ticību nogalināts Pjopē di Salvaro (Itālijā).

Pārējie trīs dekrēti attiecas uz rumāņu bīskapa Arona Martona (1896-1980); itāļu redemptoristu kongregācijas priestera Džusepes Maria Leone (1829-1902) un franču kristīgā laja Pjēra Gorsāra (1914-1991) – Kopienas "Emmanuel" dibinātāja – varonīgi praktizētajiem tikumiem.