Lūgties par Svēto Zemi nozīmē lūgties par mieru visā pasaulē

No 5. līdz 7. novembrim Ļubļinas Jāņa Pāvila II vārdā nosauktajā Katoļu universitātē notika starptautiska konference “Lūdziet Jeruzalemei mieru” (Ps 122,6), kurā ar video uzrunu uzstājās Jeruzalemes latīņu patriarhs kardināls Pjērbatista Picaballa.

Jānis Evertovskis - Vatikāns

Kardināls Picaballa izteica vēlmi, lai attiecības starp Svētās Zemes iedzīvotājiem “atspoguļotu Dieva klātbūtni un tuvību ar Viņu”. “Lūdziet Jeruzalemei mieru” ir lūgums, kas ņemts no Psalmu grāmatas. Lūgšana par mieru Jeruzalemē patiesībā ir aicinājums uz mieru visā pasaulē – sacīja Jeruzalemes latīņu patriarhs konferences dalībniekiem. Tajā piedalījās teologi un Bībeles pētnieki no visas pasaules. Viesu vidū bija Argentīnas rabīns profesors Abrahams Skurka un bijušais Ļubļinas Katoļu universitātes goda doktors kardināls Picaballa.

Jeruzalemes latīņu patriarhs atgādināja, ka Bībeles sauciens pēc miera Jeruzalemē mūsdienu sarežģītās situācijas Svētajā Zemē kontekstā ir ārkārtīgi aktuāls aicinājums. Tāpēc viņš uzsvēra, ka miers ir viena no Kristum ticīgo visdārgākajām vērtībām. “Mums, kristiešiem, miers nav tikai viens no Baznīcas dzīves aspektiem”, bet gan “Baznīcas identitātes un misijas konstitutīvais elements”, sacīja kardināls. “Miers, pirms tas ir darbība, uz ko Dievs mūs aicina, mums kaut ko atklāj arī par Dieva identitāti,” viņš piebilda, atgādinot fragmentus no Svētajiem Rakstiem. “Baznīcas misija ir sludināt Dievu, un Dievs vispirms ir miers”.

Pievēršoties Baznīcas misijai Svētajā zemē, patriarhs atsaucās uz diviem tēliem no Atklāsmes grāmatas: telts un Līgava. “Savā ziņā tā ir Jeruzalemes identitāte,” viņš sacīja. Jeruzaleme ir pilsēta, kas “nāk no debesīm”, Dieva klātbūtne, ko simbolizē telts, un tuvība ar Radītāju, kā tēls ir Līgava. "Tas mums kaut ko atklāj par to, kādai vajadzētu būt dzīvei Jeruzalemē. Jeruzalemes pilsētai, Jeruzalemes Baznīcai vajadzētu būt vietai, kur ir redzama Dieva klātbūtne, savukārt tuvībai ar Dievu vajadzētu būt redzamai mūsu darbībā”.

“Lūgšana par mieru Jeruzalemei ir arī lūgšana par mieru visām tautām,” uzsvēra kardināls Pjērbatista Picaballa, “jo Jeruzālemē pukst visu tautu sirds”. Kardināls arī atgādināja, ka Svētās Zemes iedzīvotāju aicinājums ir liecināt par dzīvi ar Dievu un būt spējīgiem nest dzīvību saviem tuvākajiem. “Lūgsim par to,” - viņš noslēdza, - “un centīsimies būt neliels piemērs. Es zinu, ka mēs esam ierobežoti, bet mums vienmēr jāatceras, kas ir mūsu kā Jeruzalemes iedzīvotāju liecība,” viņš mudināja.