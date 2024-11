Aprit 100 gadi, kopš nodibināta Igaunijas Apustuliskā administrācija

Pāvests sveic Baznīcu Igaunijā sakarā ar 100. gadskārtu, kopš šai zemē nodibināta Apustuliskā administrācija.

Vēstulē Tallinnas bīskapam Filipam Žurdānam Francisks raksta: “Paturot dārgā atmiņā savu apustulisko vizīti jūsu zemē 2018. gadā, sūtu sirsnīgus sveicienus līdz ar savas garīgās tuvības apliecinājumu jums un visai katoliskajai kopienai sakarā ar priecīgo 100. gadskārtu, kopš nodibināta Igaunijas Apustuliskā administrācija, kas nesen paaugstināta diecēzes kārtā. Šis nozīmīgais skaitlis jūsu vēsturē liecina par gadsimtu ilgo ciešo uzticību katoliskajai ticībai, kas šai mazajai, taču vitālajai Baznīcai ļāva būt par līdzjūtības un garīgās barības avotu neskaitāmiem vīriešiem un sievietēm visā nācijā. Tajā pašā laikā, šī jubileja ir nesatricināmas cerības un paļāvības uz Kungu atcere vairāku gadu desmitu garumā, ko iezīmēja ciešanas, okupācija un apspiestība.”

“Šajā brīdī, kad jūs kavējaties atmiņās par šiem aizvadītajiem 100 gadiem,” turpina pāvests, “es pievienojos jums pateicībā Visvarenajam Dievam par ticības piemēru, ko sniedza jūsu drosmīgie priekšteči, kuriem piederēja būtiska loma katoļu kopienas uzturēšanā un atbalstīšanā Igaunijā. Īpašā veidā es domāju par Dieva kalpu, arhibīskapu Eduardu Profitlihu, kura liecība par Kristu un gara stiprums, paliekot tuvu savam ganāmpulkam līdz pat asins izliešanai, sēja sēklas, kuras nes augļus arī šodien. Lai viņa liecība jums vienmēr kalpo par iedvesmas avotu un atgādina, ka pat vissīkākais no stādiņiem, vismazākais no žestiem un visniecīgākais no devumiem var sniegties daudz tālāk par saviem pazemīgajiem sākumiem un dot bagātību ražu (sal. Mt 13:31-32).”

“Vēl jo vairāk,” teikts pāvesta vēstulē Igaunijas katoļu kopienai, “esmu pārliecināts, ka šis apbrīnojamais ticības un tuvākmīlestības mantojums, kas raksturo jūsu diecēzi, iedrošinās pašreizējo priesteru, reliģisko un ticīgo laju paaudzi turpināt augt par priecīgiem misionāriem mācekļiem, raugoties nākotnē. Lai šie 100 gadi kļūst par garīgas atjaunotnes iespēju jūsu zemē, uzjundot atjaunotu evaņģelizācijas sparu, jo īpaši jauniešos. Tādējādi, viņi varēs efektīvāk sludināt Dieva mīlestības, žēlsirdības un izlīgšanas vēsti, un nest Jēzus gaismu un atbrīvojošo Evaņģēlija spēku daudziem mūsdienu vīriešiem un sievietēm, kuri Dievam pat netic.”

“Es ceru arī,” raksta Francisks, “ka Igaunijas katoļi, cenšoties veidot sabiedrību, kas balstās uz mieru, taisnīgumu, solidaritāti un katra cilvēka cieņu, arvien vairāk sadarbosies ar vīriešiem un sievietēm no citām kristīgajām konfesijām, sniedzot vienotu liecību par Dieva apsolījumiem. Tas ir īpaši svarīgi mūsdienu kara kontekstā Eiropā, kas ir dziļa nemiera avots un kas traģiski atbalso tumšākos aizvadīto gadu notikumus. Pat šādos apstākļos Svētais Gars var palīdzēt jums būt par izteiksmīgu nemitīgas paļāvības zīmi uz Kunga apredzību un Igaunijas kristiešus kopā ar visiem labas gribas cilvēkiem vest pretim tam, lai pastieptu draudzīgu roku bēgļiem un mūsu visvājākajiem brāļiem un māsām. Lai Kristus, Miera Princis, svētī jūs ar savām neatlaidības, brālīgas vienotības un saticības dāvanām!”

Pāvests lūdzas, lai Dieva žēlastība turpina pavadīt Igaunijas Baznīcas klēru, reliģiskos un ticīgos lajus, verot jaunu lappusi savā ticības, cerības un mīlestības ceļojumā. Francisks novēl igauņus svētā Viktora un Jaunavas Marijas, Baznīcas Mātes aizsardzībai, un dod savu apustulisko svētību.