Pasaulē vērojams neliels katoļticīgo skaita pieaugums

Tuvojoties Pasaules misiju svētdienai, aģentūra “Fides” 17. oktobrī publicēja statistikas datus par katoļu Baznīcu, kas balstīti uz Pontifikālajā gadagrāmatā apkopoto informāciju. Pasaulē ir nedaudz pieaudzis katoļticīgo skaits, kā arī pastāvīgo diakonu skaits. Īpaši izceļas Āfrika un Āzija, turpretī Eiropā aizvien straujāk sarūk aicinājumu skaits.

Jānis Evertovskis – Vatikāns

Oficiālie dati par Kristības sakramentu saņēmušajiem katoļticīgajiem un konsekrētajām personām apkopoti aģentūras Fides ceturtdienas, 17. oktobra, ziņojumā. No 2021. līdz 2022. gadam kopējais katoļticīgo skaits pasaulē ir pieaudzis par 1 %, sasniedzot 1 389 573 000, kas ir par 14 miljoniem vairāk nekā iepriekšējos divos gados. Šajā periodā pasaules iedzīvotāju skaits pieauga par 0,8 %. 2022. gadā katoļi sastādīja aptuveni 17,5 % no visiem pasaules iedzīvotājiem.

Visos kontinentos ir manāma nokristīto skaita palielināšanās, Āfrikā – pat par vairāk nekā 3 % (no 265 miljoniem līdz 273 miljoniem), izņemot Eiropu, kur rādītājs saglabājas stabils (aptuveni 286 miljoni). Amerikā un Āzijā katoļticīgo skaita pieaugums ir ievērojams attiecīgi par 0,9 % un 0,6 %, taču tas pilnībā atbilst demogrāfiskajām tendencēm šajos kontinentos.

Pastāvīgo diakonu skaita pieaugums

Tālāk 2024. gada Pontifikālās gadagrāmatas dati piedāvā skaitlisku panorāmu par katoļu Baznīcas dzīvi pasaulē no 2022. gada 1. decembra līdz 2023. gada 31. decembrim. Šajā periodā tika izveidotas 9 jaunas bīskapijas un viena apustuliskā administrācija; 2 bīskapijas tika paaugstinātas par metropolēm, bet viens apustuliskais vikariāts – par bīskapiju.

Bīskapu skaits ir 5353 (+0,25 %), no kuriem ievērojams palielinājums vērojams Āfrikā un Āzijā. Amerikā un Okeānijā viņu skaits paliek stabils, bet Eiropā – mazliet samazinājies.

Būtiski ir izmainījies diakonu skaits. Tas ir palielinājies par 2 %. Šobrīd pasaulē ir vairāk nekā 50 000 diakonu. Tomēr vairāk nekā 97 % savu kalpošanu veic Eiropā un Amerikā.

Mazāk priesteru un semināristu

Laikā no 2021. līdz 2022. gadam priesteru skaits pasaulē ir samazinājies aptuveni par simtu. Šobrīd visā pasaulē ir 407 730 priesteri. Kamēr Āfrikā un Āzijā ir vērojams stabils viņu skaita pieaugums (attiecīgi +3,2 % un 1,6 %) un Amerikā saglabājas vairāk vai mazāk nemainīga situācija, Eiropā, kas sastāda lielāko daļu no kopējā skaita, un Okeānijā, no otras puses, vērojams samazinājums.

Šis priesteru skaita kritums, visticamāk, turpināsies, jo Pontifikālajā gadagrāmatā tiek atzīmēts, ka arī kopējais semināristu skaits ir samazinājies par 1,3 %. Izņemot Āfriku (+2,1 %) un Okeāniju (+1,3 %), kur to skaits palielinās, visos pārējos kontinentos semināristu skaits samazinās.

2022. gadā pasaulē bija 108 481 seminārists, no kuriem vislielākais skaits – Āfrikā (34 541), kam seko Āzija ar 31 767 semināristiem, Amerika ar 27 738, Eiropa ar 14 461 un visbeidzot Okeānija ar 974 semināristiem.

Konsekrēto personu skaita samazināšanās

No 2021. līdz 2022. gadam ir samazinājies arī konsekrēto personu (to, kas nav priesteri) skaits: no 49 774 – 2021. gadā uz 49 414 – 2022. gadā.

Visstraujākais samazinājums vērojams klostermāsu vidū. Viņu skaits ir samazinājies par 1,6 % un nokrities zem simboliskās 600 000 atzīmes. Taču arī šajā ziņā skaitļi dažādos kontinentos ir atšķirīgi. Āfrikā bija vērojams straujš klostermāsu pieaugums (+1,7 %), Dienvidamerikā situācija bija stabila (+0,1 %), savukārt Okeānijā, Eiropā un Ziemeļamerikā ir manāms ievērojams samazinājums: Okeānijā (-3,6 %), Eiropā (-3,5 %) un Ziemeļamerikā (-3,0 %).

Visbeidzot, katoļu Baznīcas pārvaldītās struktūras – skolas, institūti un universitātes – uzņem vairāk nekā 71 miljonu jauniešu visā pasaulē. Bez tam visā pasaulē ir vairāk nekā 102 000 dažādu veselības aprūpes iestāžu, piemēram, slimnīcu un poliklīniku.