Konsakrēts jauns koadjutorbīskaps Pekinas diecēzei

25. oktobrī ir konsakrēts jauns Pekinas koadjutorbīskaps Matejs Džens Šuebins. Pāvests viņu nominēja šī gada 28. augustā, apstiprinot kandidatūru, pamatojoties uz Provizorisko vienošanos starp Svēto Krēslu un Ķīnas Tautas Republiku.

Inese Šteinerte - Vatikāns

Matejs Džens Šuebins ir dzimis 1970. gada 10. maijā Čandži, Šanši provincē. No 1988. līdz 1993. gadam studēja Pekinas Filozofijas un Teoloģijas seminārā, no 1993. līdz 1997. gadam – Svētā Jāņa universitātē (St. John’s University) Amerikas Savienotajās Valstīs, kur ieguva licenciāta grādu liturģijā. 1998. gadā Šuebins tika iesvētīts par priesteri un inkardinēts Pekinas diecēzē. No 1998. līdz 2007. gadam viņš bija vicerektors Pekinas seminārā. Vēlāk veica kalpojumu dažās Pekinas pilsētas katoļu draudzēs. Kopš 2007. gada viņš ir diecēzes kanclers.