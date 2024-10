Čīlē ugunsgrēks iznīcina vienu no vecākajām baznīcām valstī

Pirms dažām dienām Ikikes Svētā Franciska baznīcā izcēlās ugunsgrēks. Kopš 1994. gada dievnams bija valsts nozīmes kultūras piemineklis. Šobrīd notiek izmeklēšana, lai noteiktu ugunsgrēka cēloni, kas nav prasījis cilvēku upurus.

Silvija Krivteža – Vatikāns

Pilnīga iznīcināšana, katastrofa reģionam. Šādas domas pauda tie, kuri bija liecinieki ugunsgrēkam, kas piektdien, 11. oktobrī, pilnībā nopostīja Svētā Antonija no Padujas draudzes un Franciskāņu klostera baznīcu, kas pazīstama kā Svētā Franciska baznīca. Tā atrodas Ikikā, Čīles Tarapakas reģionā, un ir viena no vecākajām katoļu kulta ēkām valstī, celta 17. gadsimtā, laikā, kad to iekaroja spāņi un pirmo reizi reģionā ieradās franciskāņu ordenis.

Ugunsdzēsēji sākotnēji ierobežoja liesmas, kas iepriekšējā dienā bija izveidojušās zem svētā Franciska statujas, bet pēc 24 stundām nezināmu iemeslu dēļ atkal uzliesmoja, bet glābšanas dienesti, kopumā divpadsmit komandas, nespēja novērst ugunsgrēka izplatīšanos. Varas iestādes uzsāka izmeklēšanu, un tagad strādā izmeklētāju komanda, kas cenšas atrast pierādījumus par sākotnējo ugunsgrēka cēloni, kas, par laimi, neizraisīja cilvēku upurus.