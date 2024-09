Pr. P. M. Jerumanis un R. Briede Vatikāna Radio, Romā, kur notiek gatavošanās Jubilejas gadam

BAZNĪCA

Jerumanis: "Mēs gaidām pāvestu, lai viņš mūs stiprinātu cerībā"

“Ceļā uz cerību”, ir pāvesta vizītes Beļģijā moto. Viņš šo mazo valsti apmeklēs no 26. līdz 29. septembrim. Kā zinām, Francisks dod priekšroku pasaules perifērijām. Rodas jautājums, kāpēc šoreiz viņš ir izvēlējies ierasties Beļģijā. Par to, kā notiek sagatavošanās Svētā tēva vizītei un ko Baznīca šajā zemē no tās sagaida, stāsta Beļģijā dzīvojošais latviešu izcelsmes priesteris, profesors Paskāls Marija Jerumanis, un Namīras diecēzes Garīgā semināra docente, teoloģijas doktorante Rita Briede.

