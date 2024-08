Vatikāns: Konventuālo franciskāņu misijai 250

1774. gada 10. augustā pāvests Klements XIV iecēla Konventuālo franciskāņu ordeņa priesterus par bikstēviem Svētā Pētera bazilikā. Viņi šajā kalpojumā aizstāja jezuītus.

Svētceļnieki, kas ierodas Vatikānā, var ne tikai apskatīt apustulim Pēterim veltītās bazilikas krāšņumu, bet arī saņemt Izlīgšanas jeb Grēksūdzes sakramentu dažādās valodās: angļu, ķīniešu, franču, spāņu, maltiešu, vācu, poļu, portugāļu, rumāņu, ukraiņu, ungāru, itāļu un pat malajalamu - Indijā lietotā valodā. No 14 bikstēviem pieci ir no Polijas. Ikviens no viņiem konfesionālā pavada 24 stundas nedēļā.

Darba dienās Svētā Pētera bazilikā tiek uzklausītas ticīgo grēksūdzes no plkst. 7.00 līdz 12.30 un no plkst. 16.00 līdz 19.00. Kad Svētā Pētera bazilikas sakrālajā laukumā notiek pāvesta vadītās audiences, Izlīgšanas sakraments no rīta netiek svinēts.

Apustuliskajā vēstulē "Miserator Dominus" ietverta prasība, lai Vatikāna bikstēviem būtu atbilstoša intelektuālā, garīgā un morālā sagatavotība. Kandidāts uz šo amatu komisijas priekšā nokārto mutisku eksāmenu, veic ticības apliecinājumu un no Apustuliskā penitenciārija saņem atļauju veikt bikstēva pienākumus Svētā Pētera bazilikā. Konventuālie franciskāņi dzīvo Vatikānā, ēkā, kas atrodas netālu no Svētās Martas viesu nama, kur dzīvo un strādā pāvests Francisks. Svētā Asīzes Franciska garīgie dēli no dažādām pasaules valstīm veido tā saukto Svētā Krēsla bikstēvu kolēģiju.