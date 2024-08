Tezē: nedēļa dialogam un pareizticības iepazīšanai

No 4. līdz 11. augustam Tezē ekumēniskā kopiena Francijā organizē virkni tikšanos, kurās piedalīsies pareizticīgie un dalīsies savā ticībā. Nedēļas laikā paredzētas liecības, kopīgas lūgšanas un iepazīšanās ar Bībeli.

Jānis Evertovskis – Vatikāns

“Tavā gaismā mēs redzam gaismu” – šie 36. psalma vārdi ir izvēlēti kā tikšanās tēma. Programmā paredzētas trīs pareizticīgo liturģiskās svinības: pirmdienas, 5. augusta, vakarā notiks lūgšanu vigīlija, tai otrdien, 6. augustā, Kunga Pārveidošanās svētkos, Tezē ciemata baznīcā sekos Dievišķā liturģija, bet piektdien, 9. augustā, Parīzes ekumeniskā patriarhāta metropolīts Dimitrios Plumiss svinēs Dievišķo liturģiju Samierināšanās baznīcā.

Kas attiecas uz dalīšanās momentiem pareizticībā, tad atkarībā no jautājumiem un interesēm ir plānotas četras tikšanās 6., 7., 9. un 10. augustā par dažādām tēmām, piemēram, “Atrast savu vietu draudzē” vai “Ekumēniskais un starpreliģiju dialogs no pareizticīgo viedokļa”. Tēma par savas ticības apliecināšanu tiks aplūkota arī dažādos semināros, kas būs atvērti visiem un kurus vadīs pareizticīgie kristieši.

6. augusta tēma būs: “Pārveidot nāvi: Jēzus pārveidošanās svētā Marka evaņģēlijā un Pārveidošanās pareizticīgo ikona”, savukārt 7. augusta tēma būs: “Piedalīšanās Dieva dzīvē. Jēzus pārveidošanās un mūsu pašu līdzdalība Dieva dzīvē saskaņā ar svētā Gregora Palamasa (14. gs.) pieredzi un mācību”.

Piektdien, 9. augustā, tikšanās dalībnieki kopā ar ekumeniskā patriarhāta arhidiakonu Sergeju Sologubu pārdomās tematu “Mūsu dzīves pārveidošana. Euharistiskā liturģija kā Dieva Valstības pieredze”.

Sestdien, 10. aprīlī, uzmanība tiks pievērsta tematam “Jauns veids, kā būt Baznīcai, kas pārveido mūsu dzīvi”. Pārdomās piedalīsies arī jaunieši no Ukrainas: gan klātienē – tie, kuri būs ieradušies Tezē pilsētiņā, Francijā, - gan arī attālināti. “Radīti pēc Dieva attēla: mīlēt un būt mīlētiem” būs noslēguma debašu tēma. Tās norisināsies svētdien, 11. augustā.

Šī īpašā nedēļa, veltīta pareizticības iepazīšanai, būs otrais vasaras pasākums, ko Tezē ekumēniskā kopiena velta dialogam starp dažādu reliģiju jauniešiem. No 7. līdz 12. jūlijam notika septītā sadraudzības starp kristiešu un musulmaņu jauniešiem tikšanās. Pasākuma, kurā piedalījās jaunieši no dažādām Eiropas valstīm un citiem kontinentiem, tēma bija “Iet kopā”. Katru rītu notika dialoga rakstura tikšanās, kuru pamatā bija kāds imama izklāstīts fragments no Korāna un kāds Bībeles teksts, ko komentēja viens no Tezē kopienas brāļiem.