Noslēgusies Maskavas arhidiecēzes jauniešu tikšanās Kaļiņingradā

“Cerība nav tikai kaut kā vēlama un tāla gaidīšana. Tā ir iepriekšēja nobaudīšana, kurā jau tagad varam atrast to, pēc kā ilgojamies,” ar šiem vārdiem klaretāņu tēvs Deniss Malovs uzņēma Maskavas arhidiecēzes jauniešus Kaļiņingradā. Pilsētā pie Baltijas jūras viņi bija ieradušies uz tikšanos, gatavojoties Kristietības Jubilejas gadam.

Kjara Dommarko

Apmēram 100 katoļticīgo vidū, kuri pārstāvēja arhidiecēzes teritorijā ietilpstošās 23 pilsētas, bija arī septiņi pareizticīgie un trīs katehumeni. Jauniešus pavadīja Maskavas arhidiecēzes palīgbīskaps Nikolajs Dubiņins un vairāki priesteri. Viesus uzņēma Kaļiņingradas katoļticīgās ģimenes un draudžu struktūras.

Tikšanās nosaukums “Esiet priecīgi cerībā” bija aizgūts no svētā Pāvila vēstules romiešiem (12:12), gluži tāpat, kā saucās pāvesta Franciska vēstule 38. Pasaules Jauniešu dienām, kas tika atzīmētas vietējās Baznīcās 2023. gada 26. novembrī un bija kontinuitātē ar lielo tikšanos Lisabonā, kur tajā pašā gadā no 1. līdz 6. augustam bija sapulcējušies jaunieši no visām pasaules malām. Maskavas jauniešu pulcēšanās Kaļiņingradā notika laika posmā starp minētajām Pasaules Jauniešu dienām un 2025. gada Jubileju. Pirms gada šajā pašā laikā Krievijas jaunatne tikās Sanktpēterburgā.

Pirms saieta Kaļiņingradā pirmoreiz notika brīvprātīgo formācijas kursi, kas ilga 2 dienas. 29. un 30. jūlijā viņi apguva dažādus kalpojuma aspektus kopienai, to skaitā rūpes par liturģijas norisi, mūziku, kā arī viesu uzturēšanās vietu apkopšana. Starp radošākajām brīvprātīgo iniciatīvām bija 2025. gada Jubilejas himnas tulkošana krievu valodā.

Jauniešu tikšanās Kaļiņingradā bija bagāta un daudzveidīga. Bez ikdienas Svētajām Misēm notika arī dažādi pasākumi pilsētā, pārsvarā svētā Adalberta un Svētās Ģimenes katoļu draudzēs. Tika rīkotas ekskursijas arī pa Kaļiņingradas apgabalu. 31. jūlijs pagāja iepazīstoties citam ar citu, uzzinot par pilsētas vēsturi, apmeklējot katedrāli, kuras tuvumā ir apbedīts izcilais filozofs Imanuels Kants (1724-1804).

Otrajā dienā jaunieši veica nelielu svētceļojumu pie krusta, kas uzstādīts vietā, kur 997. gadā tika nomocīts Prāgas bīskaps, svētais Adalberts. Vēlāk tikšanās dalībnieki diskutēja par cerības tematu, piedalījās komandas sporta sacensībās, bet vakarā devās uz pludmali, lai apbrīnotu Baltijas jūras panorāmu.

Trešā tikšanās diena bija veltīta sociālo platformu lietošanai Evaņģēlija vēsts sludināšanā. Par šo tematu bija sarīkoti divi semināri. Tika prezentēta Jubilejas gada pasākumu programma, bet dienas noslēgumā notika Euharistijas adorācija, ko pavadīja Tezē kopienas sastādīta lūgšana vairākās valodās.

Sestdien notika pasākums “Cerības svētceļnieki” un mūzikai veltīts vakars. Svētdien, tikšanās noslēgumā, Maskavas arhidiecēzes jaunieši saņēma mandātu būt par “cerības vēstnešiem” tur, kur katrs no viņiem pavada ikdienu.

Atgādinām, ka Krievijas Katoliskās Baznīcas ekleziālā province sastāv no Dievmātes vārdā nosauktās Maskavas arhidiecēzes un tās trim sufragāndiecēzēm: Saratovas Svētā Klementa diecēzes, Irkutskas Svētā Jāzepa diecēzes un Novosibirskas Kristus Pārveidošanās diecēzes. Tā kā katoļticīgo skaits Krievijas Federācijā ir mazāks par 1% no visiem valsts iedzīvotājiem, kopienas ir nelielas. Pie tam, būdamas izkaisītas plašajā teritorijā, tās reti rod iespēju satikt priesterus.

Tulkoja un publicēšanai sagatavoja Inese Šteinerte