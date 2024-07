Svētīgā Karlo Akutis relikvijas Vācijā

Trešdien, 24. jūlijā, uz Ķelnes katedrāli, Vācijā, tika atvestas nozīmīgas relikvijas – jaunā itāļa Karlo Akutis sirds. Viņš ir pazīstams kā “Dieva influenceris”. 1. jūlijā pāvests paziņoja, ka Jubilejas gada laikā jaunietis tiks pasludināts par svētu.

Jānis Evertovskis – Vatikāns

Vācijas ticīgajiem ir unikāla iespēja lūgties pie Karlo Akutis relikvijām. 24. jūlija vakarā Ķelnes katedrālē notika Svētās Mises svinības. Svētceļojums ar viņa sirds relikviju turpināsies pa citām Vācijas draudzēm Berlīnē un Hamburgā, kā arī paredzēts to nogādāt uz Holandi un Beļģiju.

Karlo Akutis dzīvoja no 1991. līdz 2006. gadam. Viņš nomira no leikēmijas 15 gadu vecumā. Galvenais Karlo dzīvē bija Euharistija, no kuras viņš smēla spēkus veidot attiecības ar Dievu un cilvēkiem. Baznīca viņu uzskata par paraugu vienaudžiem viņa dziļās ticības dēļ. Kā stāsta franciskāņu tēvs Marko Gaballo, Karlo bija parasts zēns, kuram patika spēlēt futbolu, bija daudz draugu, kurš spēlēja saksofonu, mīlēja ceļot un interesējās par internetu. Tajā pašā laikā viņš bija cilvēks ar neparastu ticību. Viņš katru dienu piedalījās Svētajā Misē, gāja pie Komūnijas, lūdzās Rožukroni. Euharistija bija viņa dzīves avots. Karlo upurēja pats sevi pāvesta, Baznīcas un cilvēces labā.

2023. gada vasarā Karlo Akutis sirds relikvija tika atvesta uz Pasaules jauniešu dienām Lisabonā. Uz apzeltītā relikviāra ir uzrakstīts, iespējams, slavenākais svētīgā jaunieša teiciens: “Euharistija ir mans ceļš uz debesīm”.