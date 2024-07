ASV noslēdzies Nacionālais euharistiskais kongress

Nacionālais euharistiskais kongress, kas notika ASV pilsētā Indianapolē, noslēdzās ar kardināla Luisa Antonio Tagles celebrēto Svēto Misi. Savā homīlijā Evaņģelizācijas dikastērija proprefekts aicināja ticīgos atjaunot savu apņemšanos īstenot Euharistisko un misionāro atgriešanos. Noslēguma dievkalpojums notika svētdien, 21. jūlijā.

Jānis Evertovskis – Vatikāns

Pārdomājot kongresa tēmu “Palieciet manī”, kas izvēlēta no Jāņa evaņģēlija, pāvesta speciālais sūtnis uzsvēra, ka Jēzus misija ir Tēva dāvana. “Jēzus ir sūtīts, lai Tēvs to dāvātu citiem,” viņš sacīja. Kardināls Tagle paskaidroja, ka Euharistija ir šīs dāvanas vainagojums, jo Jēzus atdod savu miesu un asinis par to, lai pasaulei būtu dzīvība.

Viņš aicināja ticīgos raudzīties uz savu dzīvi un pasauli drīzāk kā dāvanu, nevis no panākumu skatu punkta. “Mums uz sevi, citiem cilvēkiem, lietām, darbu, sabiedrību, notikumiem un radību vienmēr jāskatās caur dāvanas prizmu,” teica kardināls, brīdinot, ka šādas perspektīvas zaudēšana ved pie egocentrisma un misionārās dedzības trūkuma. Viņš aicināja apzināties Euharistijas pārveidojošo spēku un atgādināja par nepieciešamību uzņemt tos, kuri jūtas atstumti, piemēram, nabagus, migrantus un vecos ļaudis, gādājot par to, lai viņi justos piederīgi Baznīcas kopienai.

Kardināls Tagle arī sacīja, ka tiem, kas izvēlas palikt kopā ar Jēzu, ir jābūt gataviem, ka Viņš viņus sūtīs. “Mēs nedrīkstam paturēt Jēzu tikai sev. Tā nav mācekļa rīcība. Tas ir egoisms,” viņš sacīja, aicinot ticīgos dalīties no Jēzus saņemtajā mīlestībā un līdzjūtībā ar tiem, kuri ir noguruši, apmaldījušies un sašķelti. Pāvesta sūtnis klātesošajiem apliecināja, kas Svētais tēvs par viņiem lūdzas un svētī viņus.