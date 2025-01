Apaštalinis nuncijus Kongo DR: situacija labai sudėtinga

Sukilėlių grupuotės užėmė Gomą, didelį ir svarbų Kongo Demokratinės Respublikos miestą krašto rytuose, o jos vadai kalba apie ketinimus užimti dar didesnes teritorijas. Sausio 29 dieną dėmesį į karinį konfliktą Kongo DR atkreipė popiežius Pranciškus, kviesdamas visais būdais ieškoti taikių sprendimų.

„Vatican News“ sausio 30-ąją kalbėjo su popiežiaus atstovu šioje didelėje ir visam žemynui svarbioje Afrikos šalyje, krašto sostinėje Kinšasoje reziduojančiu apaštaliniu nuncijumi arkivyskupu Mitja Leskovaru.

„Padėtis rytuose yra labai rimta ir sudėtinga. Yra aukų. Man pranešė apie gatvėse gulinčius žuvusiųjų kūnus. Daug kur tebesigirdi šaudymo garsai. Laimė, kai kurios Gomos miesto dalys dar yra pasiekiamos. Tai leidžia gyventojams pasirūpinti savo pagrindiniais poreikiais – maistu ar būtiniausiais daiktais. Yra rizika, kad visa tai virs dar didesniu konfliktu. Turime galvoti ne vien apie Gomą, bet ir apie likusį regioną, kur taip pat vyksta, civiliams gyventojams patiriant visas įmanomas įr įsivaizduojamas pasekmes, susirėmimai. Tikimės, kad bus grįžta prie derybų stalo, kad bus ieškoma diplomatinių sprendimų, kalbantis su visomis suinteresuotomis šalimis, ir kad bus nutrauktas smurto naudojimas“, – kalbėjo apaštalinis nuncijus iš Kongo.

Pasak jo, Katalikų Bažnyčia Kongo DR veikia dvejomis kryptimis. Viena, stengiasi palaikyti mokyklų ir ligoninių veiklą, tokią svarbią visuomenei. Tai sunku, nes konflikto regione ir jo pakraščiuose ligoninės perpildytos. Antra, stengiasi remti socialinį dialogą ir kompromiso paieškas. Tomis pačiomis kryptimis veikia ir apaštalinė nunciatūra bei visas Šventasis Sostas. Pasiekti taiką labai sunku, kaip liudija iš tiesų pasibaisėtini liudijimai apie žmonių kančias iš konflikto zonos. Baisu ir tai, kad yra žmonių, kurie sako – „mes nenorime gražių žodžių apie taiką, mes norime karo“.

Nors problemos didžiulės, kone neišsprendžiamos, negalima nuleisti rankų. Nesukursime rojaus žemėje, nėra greitų ir lengvų sprendimų, tačiau netiesa ir tai, kad nieko negalima padaryti, kaip pabrėžia 2025 Jubiliejaus vilties tema. Jau yra gerų iniciatyvų, kurias reikia stiprinti ir plėsti.

Reikia stiprinti valstybės institucijas, kovoti su korupcija ir ugdyti tarpusavio atsakomybę, kurios labai trūksta. Tačiau viso to nepasieksime, kaip lygiai prieš du metus lankydamasis Konge pabrėžė popiežius, be sąžinių ir širdžių atsivertimo, be atsakomybės už visų gėrį tapimo žmonių asmeniniu įsitikinimu, pažymėjo apaštalinis nuncijus M. Leskovaras. (RK / Vatican News)