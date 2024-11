Vatikane išleistas peržiūrėtas popiežiaus laidotuvių apeigynas

Lapkričio 4 d. popiežiui buvo įteikta Popiežiškosios liturginių apeigų žinybos parengta ir paties popiežiaus balandžio 29 dieną patvirtinta antroji Romos popiežiaus laidotuvių apeigyno laida. Apie įvestas naujoves papasakojo leidinio rengimui vadovavęs arkivyskupas Diego Ravelli, Popiežiškosios liturginių apeigų žinybos vadovas.

Pasak arkivyskupo, per popiežiaus laidotuves bus akcentuojama, kad laidojamas Kristaus mokinys ir Bažnyčios ganytojas, o ne pasaulio galiūnas. Apeigyne išlaikyti pagrindiniai trys popiežiaus laidojimo etapai: mirties konstatavimas velionio namuose, pašarvojimas Vatikano bazilikoje ir laidojimas, tačiau visi jie šiek tiek pakeisti ir iš dalies supaprastinti remiantis dviejų pastarųjų popiežių šv. Jono Pauliaus II ir Benedikto XVI laidotuvių patirtimi. Pastarųjų laidotuvės vyko pagal Jono Pauliaus II 1998 m. patvirtintą ir 2000 m. išleistą apeigyną.

Pagal peržiūrėtą apeigyną, popiežiaus laidotuvės panėšės į vyskupijos vyskupo laidotuves. Popiežius Pranciškus ne kartą išsakė norą supaprastinti kai kurias apeigas, kad Romos vyskupo laidotuvės geriau išreikštų Bažnyčios tikėjimą į Prisikėlusį Kristų. Be to, ši peržiūra tapo reikalinga ir todėl, kad popiežius 2022 m. apaštališkąja konstitucija Praedicate Evangelium patvirtinęs kamerlingo pareigybę, panaikino nuo jo priklausiusią Apaštališkąją kamerą, tarpuvaldžiu atsakingą už administraciją.

Pirmasis iš trijų popiežiaus laidojimo etapų numato, kad mirties konstatavimas įvyktų velionio privačioje koplyčioje, o ne kambaryje, ir kad jo kūnas netrukus būtų paguldytas karste, dar prieš perkeliant į Šv. Petro baziliką. Karstas bus medinis su cinkuotos skardos karstu viduje. Karstas su palaikais nebebus pašarvotas Apaštališkuosiuose rūmuose, o atnešamas į Šv. Petro baziliką. Tai bus vienintelis palaikų perkėlimo įvykis.

Per antrąjį laidojimo apeigų etapą numatytas kūno pašarvojimas karste Vatikano bazilikoje, karsto uždarymas laidotuvių išvakarėse ir laidotuvių Mišios. Panaikintas popiežiaus pašarvojimas ant katafalko, nes kūnas jau bus karste. Be to, prie pašarvoto popiežiaus nebebus šalia padėto pastoralo – ganytojo lazdos.

Trečias etapas dėl laidojimo vietos apima karsto perkėlimą į kapo vietą ir palaidojimą. Pagrindinė naujovė ta, kad laidojant popiežių atsisakyta tradicinių trijų karstų: kipariso karsto su popiežiaus kūnu, prieš laidojimą įkeliamo į švininį karstą, kuris įkeliamas į ąžuolinį karstą. Arkivyskupas D. Ravelli patikslino, kad trečiasis etapas numato galimybę popiežių palaidoti kitoje, nei Vatikano bazilikoje, vietoje. Kaip žinia, popiežius Pranciškus ne kartą yra išreiškęs norą būti palaidotas Popiežiškojoje didžiojoje Švč. M. Marijos bazilikoje.

Laidojimo apeigyne supaprastinti popiežiaus titulai, pagal Romos Mišiolo terminologiją į jį kreipiamasi popiežiaus (Papa), Romos vyskupo ir ganytojo vardais, nors įvade ir rubrikose išlaikytas Romos pontifiko titulas pagal apeigyno pavadinimą. Be to, peržiūrėti ir patikslinti kai kurie bibliniai ir maldų tekstai ir jų vertimai, papildyta Visų šventųjų litanija, giedama atnešant popiežiaus karstą į Šv. Petro baziliką ir po Mišių per tradicinę Romos Bažnyčios maldą, taip pat sumažintas devyndienio Mišių už mirusį popiežių maldų formulių skaičius. Devyndienio Mišios yra gedulingos Mišios, aukojamos už mirusį popiežių devynias dienas po laidotuvių Mišių. (SAK / Vatican News)