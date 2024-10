Popiežius atidarys Šventąsias duris Romos kalėjime

Popiežius š. m. gruodžio 24 d. iškilmingai atidarys Šv. Petro bazilikos Šventąsias durys ir bus pirmasis, kuris pro jas įžengs į baziliką. Šiuo aktu prasidės eiliniai 2025 Šventieji metai, kuriuos Katalikų Bažnyčia švenčia kas dvidešimt penkerius metus. Gruodžio 26-ąją, popiežius atidarys kitas jubiliejines Šventųjų metų duris viename Romos kalėjime.

Šventieji metai yra Bažnyčios suteikiama proga per visus 2025 m. metus atlikti piligriminę kelionę į kurią nors jubiliejinę šventovę jubiliejaus atlaidams pelnyti – nuodėmių ir bausmės už nuodėmes atleidimą, šia proga susitaikyti su artimu, atsiversti, atgailauti ir pasiryžti artimo ir Dievo meilės veiksmams.

Jubiliejinės šventovės yra Romoje, Jeruzalėje, Betliejuje ir Nazarete, taip pat Italijos miestuose Asyžiuje, Lorete, Pompėjoje ir Paduvoje ir, kaip nurodė popiežius Šventųjų metų skelbimo bulėje Spes non confundit, bet kurioje kitoje tam tikslui skirtoje šventovėje vyskupijose. Tačiau per 2025–ųjų Šventuosius metus tik Romoje bus galima žengti pro Šventąsias duris, esančias keturiose popiežiškosiose bazilikose. Primename, kad Šventosios durys atveriamos tik per Šventuosius metus.

Vatikano bazilikos Šventųjų durų atidarymo apeigos gruodžio 24 d. įvyks tuo pat po popiežiaus Pranciškaus Mišių, kurias jis aukos Šv. Petro aikštėje. Antrąją Kalėdų dieną, ketvirtadienį, gruodžio 26-ąją, kankinio šv. Stepono liturginės šventės dieną, popiežius atidarys kitas jubiliejines Šventųjų metų duris garsiajame Romos Rebibbia kalėjime. 445 vietų kalėjime šiuo metu gyvena 304 kaliniai. Trijuose kalėjimo pastatuose, be kelių bibliotekų, yra ir dvi koplyčios. Tikėtina, kad Šventąsias duris kaliniams popiežius atvers vienoje iš šių dviejų kalėjimo koplyčių.

Popiežius jubiliejaus skelbimo bulėje Spes non confundit išsakė troškimą parodyti kaliniams konkretų artumo ženklą pažymėdamas, kad žada pats „kalėjime atidaryti Šventąsias duris, kad jos taptų kaliniams simboliu, kviečiančiu žvelgti į ateitį su viltimi ir atnaujintu įsipareigojimu gyventi“ (SNC, 10).

Pranciškus, be to, bulėje patikino, kad tai sena biblinė Šventųjų metų tradicija, minima Mozės įstatyme ir kurią garsusis pranašas Izaijas perteikė šiais žodžiais: „Viešpats patepė mane, kad neščiau gerąją naujieną vargdieniams. Pasiuntė mane paguosti prislėgtųjų, paskelbti belaisviams laisvės ir atidaryti kalėjimo duris kaliniams. Paskelbti Viešpaties malonės metų“ (Iz 61, 1–2). Šiuos žodžius Jėzus savo tarnystės pradžioje ištarė kaip savo paties skelbdamas, kad jame išsipildė „Viešpaties malonės metai“ (žr. Lk 4, 18–19). Tegul tikintieji, ypač ganytojai, visur pasaulyje aiškina šiuos dalykus, vienu balsu drąsiai reikalauja užtikrinti orumo nežeminančias sąlygas kaliniams, pagarbą žmogaus teisėms ir, visų pirma, panaikinti mirties bausmę, kuri prieštarauja krikščionių tikėjimui ir naikina bet kokią atleidimo bei atsinaujinimo viltį“. (SNC, 10). (SAK / Vatican News)