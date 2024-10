Mirė seniausias kardinolas angolietis A. do Nascimento OP

Kardinolas A. do Nascimento

Popiežius pareiškė užuojautą Luandos arkivyskupui ir visai Angolos Bažnyčiai mirus pirmajam šalies kardinolui Alexandre’ui do Nascimento – „žymiam ganytojui, kuris per tikėjimą į Kristų ir jo prisikėlimą tapo drąsiu ir laisvu žmogumi, siekusiu visų bendrojo gėrio“. 1925 m. gimęs kardinolas, Luandos arkivyskupas emeritas, prieš dešimtmetį buvo priimtas vienuoliu į Dominikonų ordiną.

Šimtuosius metus ėjęs kardinolas A. do Nascimento mirė rusėjo 28 d. Luandos arkivyskupijai pradėjus švęsti jo vyskupystės auksinį jubiliejų. Iškilmėms rugpjūčio 31 d. vadovavęs Luandos arkivyskupas Filomeno do Nascimento Vieira Dias kardinolo jubiliejaus proga Luandos Švč. Jėzaus Širdies katedroje pašventino aštuonis diakonus kunigais. Kardinolas A. do Nascimento buvo konsekruotas vyskupu toje pačioje katedroje, kuri prieš daugiau kaip tris dešimtmečius tapo jo, kaip Luandos arkivyskupo, sostu.



Kardinolas A. do Nascimento per savo ilgą amžių ir vyskupystę paliko gilių pėdsakų Angolos Katalikų Bažnyčios ir krašto visuomenės dvasiniame ir socialiniame gyvenime, ypač didelių socialinių ir politinių iššūkių laikais, pažymėjo velionio nekrologe Luandos arkivyskupija. Taip pat popiežius telegramoje iškėlė kardinolo A. do Nascimento rūpinimąsi savo kaimene neramiais ir sunkiais laikais, kai, pasak popiežiaus, kardinolas visiems buvo gailestingojo Jėzaus – žmonijos Gerojo samariečio – išraiška.

Kardinolas ne kartą asmeniškai patyrė dramatiškų permainų, tiek kunigiškosios tarnystės metais, kai buvo kolonijinės valdžios ištremtas iš Angolos į Portugaliją, tiek kaip Angolos vyskupų konferencijos narys, atsakingas už socialinius klausimus, kai per pastoracinį vizitą buvo ginkluotos grupės paimtas įkaitu. 1982 m. popiežius šv. Jonas Paulius II per sekmadienio maldą viešai reikalavo paleisti pagrobtą arkivyskupą, o jį išlaisvintus pakvietė į Vatikaną skaityti kurijai gavėnios rekolekcijų, netrukus jį paskyrė Caritas Internationalis prezidentu, paskui perkėlė į Luandą arkivyskupu metropolitu ir paskyrė kardinolu.

Po A. do Nascimento mirties amžiumi vyriausias kardinolas yra 1926 m. gimęs argentinietis Estanislao Estebanas Karličius, Paranos arkivyskupas emeritas. Vienintelis kitas kardinolas iš Angolos yra italų kilmės misionierius 85 metų Angelo dal Corso, Dievo Apvaizdos neturtingųjų tarnų kongregacijos vienuolis. (SAK / Vatican News)