Išleisti s. M. I. Angelini OSB mąstymai apie sinodiškumą

„Atmintis kuria ateitį“. Šiuo pavadinimu išleisti mąstymai, kuriuos 2023 metų spalio mėnesį Vyskupų sinodo apie sinodiškumą asamblėjos dalyviams skaitė s. Maria Ignazia Angelini OSB, popiežiaus paskirta asamblėjos dalyvių dvasinių pratybų vadove. Dvasines paskaitas buvusi benediktinių vienuolyno abatė skaitė sinodo dalyviams kartu su dominikonu t. Timothy Radcliffe’u.

Veikalo pratarmėje kardinolas Mario Grechas, Vyskupų Sinodo generalinis sekretorius, atkreipė dėmesį į dvasinių pratybų ir mąstymų reikšmę asamblėjai sesijos metu ir vienuolės suteiktą vienuolišką ir benediktinišką atspindį mąstymuose apie įsiklausymą, ėjimą kartu ir paklusnumą bendruomenės gyvenime.



Būtent paliepimu klausytis pradedama Vakarų vienuolijos tėvu vadinamo šv. Benedikto regula. „Klausykis, sūnau, savo Mokytojo pamokymo...“. Tačiau ši norma dėmesį skiria ne kam nors kitam, o įsiklausymui į Mokytoją pagal Dievo žodį Šventajame Rašte, priminė kardinolas M. Grechas. Jis taip pat atkreipė dėmesį į šv. Benedikto regulos turinyje labai konkrečiai išreikštą sinodiškumo stilių.

Reikia klausytis visų, net paskutinio atėjusiojo: tai, kas susiję su visais, turi būti visų aptariama; paskutinis žodis priklauso abatui, kuris yra bendruomenės tėvas ir vadovas. Tai, kas jam svarbu yra, kad visi mes kartu pasiektume amžinąjį gyvenimą, o būdas tai pasiekti yra šv. Benedikto aukso taisyklė: nieko nepriešinti Kristaus meilei. Mylėdamas Kristų labiau už bet ką kitą vienuolis gali gyvenanti meile dėl kiekvieno, kad visi kartu pelnytų išganymą, rašo pratarmėje kardinolas.

Pasak jo, sesers benediktinės Sinodo pirmojoje sesijoje skaitytos dvasinės paskaitos labai pravers šį rudenį Vatikane susirinkus antrajai Sinodo sesijai. Autorė įvardija tris sinodiškumo prioritetus – liturgiją, Dievo žodį ir Psalmyną. Sinodinė Bažnyčia visuomet turi kliautis įkvepiančiu liturginiu matmeniu, nes būtent liturgija yra ta erdvė, kurioje išryškėja Bažnyčios veidas ir įvyksta jos atsinaujinimas; Dievo žodžio prioritetas, nes ne žmonės suteikia jėgą Dievo žodžiui, nei gali jį suvaržyti, nes augimas ateina iš Dievo. Reikia daug tylos ir nuolankumo norint įsisąmoninti Žodžio galią ir užleisti jam vietą, kad jis vadovautų. Be to, sesuo Maria Ignazia siūlo skaityti psalmes kaip maldą, iš jų semtis ne vien žodžių, bet ir gyvenimo prasmės. Autorė kviečia iš naujo atrasti maldą per psalmes, kurios yra prasmės „įsčios“ – vaisingos naujų naratyvų apie žmogų „laboratorijos“. Taip darė pirmoji mokinių karta, neatsitiktinai psalmėse ieškojusi Jėzaus gyvenimo ir jo gyvenimo įvykių prasmės.

Sesers benediktinės mąstymų knygą kalba „Atmintis kuria ateitį“ išleido Vatikano leidykla LEV. (SAK / Vatican News)