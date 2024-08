Vailankanni – ne religinis sinkretizmas, bet visus priimanti Motina

Milijonai piligrimų su tikėjimu keliauja į Vailankanni Dievo Motinos Ligonių sveikatos šventovę, esančią Indijos Tamil Nadu valstijoje, o daugybė dvasinių vaisių leidžia atpažinti nuolatinį Šventosios Dvasios veikimą toje vietoje, rašo Tikėjimo mokymo dikasterijos prefektas kardinolas Victoras Manuelis Fernandezas rugpjūčio 1 d. popiežiaus Pranciškaus patvirtintame laiške, adresuotame Indijos vyskupui, kurio vyskupijos teritorijoje yra šventovė.

Indijos Vailankanni šventovę gausiai laiko ir nekrikščionys, dėl to buvo paprašyta, kad dikasterija pareikštų oficialią Bažnyčios nuomonę dėl liaudies pamaldumo, į kurį įsitraukia ir nekrikštyti žmonės. Daug nekrikščionių piligrimų atvyksta ieškodami pagalbos, kai kurie iš jų pasveiksta nuo ligų, o daugelis randa ramybę ir viltį. Be abejo, Šventoji Dvasia veikia ir juose, atsiliepdama į Marijos užtarimą, rašo Tikėjimo mokymo dikasterijos prefektas. Jis pažymi kad to nereikėtų vertinti kaip sinkretizmo ar religijų maišymo. Šventovė yra vieta, kur pasireiškia Marijos artumas. Ji priima visus ir apreiškia Viešpaties meilę tiems, kurie ją kontempliuoja. Jėzaus Motinos paguodos sulaukia ir tie žmonės, kurie negali priimti Katalikų Bažnyčios sakramentų. Priešais Marijos atvaizdą žmonės pajunta Jėzaus Kristaus meilę, kuri gali išgydyti liūdesį, sielvartą, baimes. (jm / Vatican News)