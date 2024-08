Jubiliejaus šventosios durys – tik Romoje

„Atėjo laikas naujam jubiliejui, per kurį Šventosios durys vėl bus plačiai atvertos, kad būtų galima gyvai patirti Dievo meilę, sužadinančią širdyje patikimą išganymo Kristuje viltį“, – rašo popiežius Pranciškus bulėje dėl eilinio 2025 metų jubiliejaus paskelbimo „Spes non confundit“. Paskelbus bulę, Evangelizacijos dikasterija informavo, kad jubiliejaus šventosios durys bus tik Romoje.

Bulėje, kurios tekstas yra maždaug dvylikos puslapių, pristatyta jubiliejaus tema „Viltis neapgauna“ pagal apaštalo šv. Pauliaus laišką romiečiams, šventųjų metų ir atlaidų skelbimo istorija, kuri siekia XII a. pradžią, piligrimystės ir žengimo pro Šventąsias duris elementus bei daug kitų jubiliejaus šventimui būdingų dalykų – atgailą, susitaikymą, gailestingumo liudijimą, krikščioniškos gyvenimo vizijos perdavimą, bausmių ir skolų atleidimą, gyvybės perdavimą, ligonių, silpnųjų ir senolių globą, jaunimo palydėjimą, solidarumą vargšams ir migrantams, visuotinį kankinių atminimą, krikščionių vienybę.



Popiežius pagrindinį dėmesį skyrė per šventuosius metus į Romą atvyksiantiems piligrimams – vilties piligrimams, – tačiau prisiminė ir visus, kurie negalėdami aplankyti apaštalų šv. Petro ir Pauliaus miesto Romos, švęs jubiliejų vietinėse Bažnyčiose, savo vyskupijose ir parapijose. Pranciškus bulėje reiškė viltį, kad piligriminių kelionių maršrutuose ir Romos mieste esančios jubiliejinės bažnyčios galės tapti dvasingumo oazėmis, kuriose bus galima atsigaivinti tikėjimo kelionėje ir atsigerti iš vilties šaltinių, visų pirma artinantis prie Susitaikinimo sakramento, nepakeičiamo tikros atsivertimo kelionės atspirties taško. Be to, jis paragino dalines Bažnyčias pasirūpinti, kad š. m. gruodžio 29 d. visose katedrose ir konkatedrose vyskupai švęstų Eucharistiją iškilmingai pažymėdami jubiliejinių metų pradžią pagal šiai progai parengtą apeigyną ir kad procesijose į katedrą būtų skaitomos popiežiaus bulės ištraukos.

Vyskupijose iškilmės prasidės keletą dienų po jubiliejaus pradžios Romoje ir Šventųjų durų atidarymo gruodžio 24 dieną Šventojo Petro bazilikoje. Gruodžio 29 d. popiežius atidarys savo katedros – Laterano bazilikos – šventąsias duris. Kitų Romoje popiežiškųjų bazilikų durys bus atvertos pirmosiomis 2025 m. dienomis: sausio 1 d. – Šventosios Marijos Didžiosios bazilikos ir sausio 5 d. – Šv. Pauliaus už Mūrų bazilikoje.

Kaip žinia, jubiliejaus atlaidus bus galima pelnyti pagal jubiliejaus apeigyne pateiktus nurodymus dėl jubiliejaus šventimo dalinėse Bažnyčiose. Tačiau dalinėse Bažnyčiose ir jų šventovėse nebus atidaromos Šventosios durys. Beje, kai kuriose dalinėse Bažnyčiose svarstyta mintis tokias duris įrengti, kad į Romą nenuvyksiantys vilties piligrimai galėtų savo vyskupijose žengti į jubiliejines šventoves pro Šventąsias duris. Tačiau už jubiliejų atsakingas Šventojo Sosto Evangelizacijos dikasterijos skyrius neseniai paskelbtoje notoje atkreipė dėmesį, kad popiežiaus bulėje tokia galimybė neminima.

Dikasterija pažymėjo, kad atsižvelgiant į artėjančią 2025 metų jubiliejaus pradžią, buvo iškeltas klausimas dėl galimybės numatyti Šventųjų durų atidarymą katedrose, tarptautinėse ir nacionalinėse šventovėse, kaip ir kitose ypač svarbiose maldos vietose.

Dikasterija informavo, kad atsižvelgiant į pastoracines ir pamaldumo priežastis, kurios galėjo paskatinti pagirtiną siekį įrengti Šventąsias duris, vis dėlto būtina prisiminti tikslius nurodymus popiežiaus bulėje Spes non confundit, kad Šventosios duris turi Šventojo Petro bazilika ir dar kitos trys popiežiškosios Romos bazilikos, t. y. Laterano, Šventosios Marijos Didžiosios ir Šv. Pauliaus už Mūrų bazilikos. Beje, popiežius bulėje taip pat išsakė norą asmeniškai atidaryti Šventąsias duris kuriame nors kalėjime, kad parodytų kaliniams konkretų artumo ženklą: „Siekdamas parodyti kaliniams konkretų artumo ženklą, noriu pats kalėjime atidaryti Šventąsias duris, kad jos taptų jiems simboliu, kviečiančiu žvelgti į ateitį su viltimi ir atnaujintu įsipareigojimu gyventi“, – pažymėjo Romos vyskupas Pranciškus.

Be to, Šventojo Sosto dikasterija priminė jubiliejaus visuotinių atlaidų reikšmę, perduotą nuo pirmojo jubiliejaus 1300 m. iki mūsų laikų. Popiežiaus bulėje pažymima, kad visuotiniai atlaidai yra jubiliejui būdingas bruožas ir ženklas, išreiškiantis beribę Dievo atleidimo pilnatvę per Atgailos sakramentą ir tikrosios meilės bei vilties ženklus. Dikasterija notoje priminė, kad Apaštališkoji penitenciarija š. m. gegužės 13 d. paskelbė atitinkamas nuostatas, pagal kurias galima išgyventi jubiliejaus suteikiamą malonės metą. (SAK / Vatican News)