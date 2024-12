Popiežius apie jubiliejų: Romoje teviešpatauja Tiesa ir Meilė

Milijonai piligrimų rengiasi dalyvauti Jubiliejaus įvykiuose Romoje. Jie atvyks su ta pačia dvasia, kaip kad pirmojo 1300 metų jubiliejaus piligrimai – keliaus į Romą su mintimi atsinaujinti viduje, kad, nepaisant kasdienių rūpesčių ir vargo, jų gyvenimą vėl palaikytų ir vestų Evangelijos skleidžiama viltis, pažymėjo popiežius trečiadienį, gruodžio 18 d., italų dienraščio „Il Messaggero“ paskelbtame straipsnyje.

Popiežius straipsnyje samprotauja apie jubiliejaus kiekvienam tikinčiajam suteikiamą progą žengimu per Šventąsias duris iš naujo atrasti susitikimo su Jėzumi džiaugsmą.

Pasak Pranciškaus, visi mes gyvename su nenumalšinamu laimės ir visaverčio gyvenimo troškimu ir, nepaisant nenuspėjamos ateities, puoselėjame viltį nepasiduoti nusivylimui, abejingumui ar mirčiai. Taigi, Kristus, mūsų viltis, atsiliepia į šią mumyse esančio troškimo liepsną kvietimu iš naujo atrasti susitikimo su juo džiaugsmą, kuris perkeičia ir atnaujina egzistenciją.

Būtent todėl galime įsitikinti, kad „krikščioniškasis gyvenimas yra kelias, kuriame reikia intensyvių momentų, maitinančių ir stiprinančių viltį, nepakeičiamą palydovę, leidžiančią įžvelgti tikslą – susitikimą su Viešpačiu Jėzumi“, – patikino Pranciškus primindamas tai, ką parašė viso pasaulio katalikams š. m. gegužės mėnesį jubiliejaus skelbimo bulėje Spes non confundit – „Viltis neapgauna“.

Mat Jėzus ateina, kad išlaisvintų visus vergus, atvertų akis neregiams, išvaduotų prislėgtuosius, pridūrė popiežius pažymėdamas, kad pranašiškoji jubiliejaus programa apima visas žmogaus gyvenimo priespaudos išraiškas ir tokiu būtu tampa proga visus išvaduoti iš nuodėmės, nusivylimo, beviltiškumo kalėjimo ir išgydyti iš bet kokio vidinio aklumo, neleidžiančio susitikti su Viešpačiu ir pamatyti kitą, kad, rašo Pranciškus, vėl iš naujo sužadintume susitikimo su Viešpačiu džiaugsmą ir savo ėjimą per gyvenimą tęstume su viltimi.

Popiežius, be to, per Romos dienraštį priminė savo vyskupijos gyventojams Romos miesto pašaukimą visiems jubiliejaus piligrimams būti atvira ir svetinga erdve, popiežiaus žodžiais – užsikrėtimo skirtingumu ir dialogu laboratorija, daugiakultūre dirbtuve, kurioje tarsi į mozaiką sudedamos visos skirtingos pasaulio spalvos.

„Romos miestas jubiliejaus proga parodys visam pasauliui jį suformavusios krikščioniškosios istorijos grožį, glūdintį ne tik meno grožyje, bet ir svetingumo ir brolybės pranašystėje. Tegul suskamba visų miesto gyventojų širdyse ir teaidi visose jo gatvėse Popiežiškojo himno žodžiai, primenantys „nemirtingąją kankinių ir šventųjų Romą, kurioje nugalės ne teroro jėgos, o viešpataus Tiesa ir Meilė“. (SAK / Vatican News)