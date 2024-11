Pranciškus pranešė dviejų būsimų kanonizacijų datas

Popiežius prie apaštališkųjų rūmų lango sekmadienį tradicinės vidudienio maldos proga prisistatė su dviem jaunais korėjiečiais, kurie su kitais jaunais katalikais iš Pietų Korėjos atvyko į Romą perimti PJD simbolius – Kristaus kryžių ir „Salus Populi Romani“ Marijos paveikslą. Ateinančiomis dienomis jaunimo delegacija palydės kryžių ir paveikslą į Seulą pasirengimams 2027 metais švęsti PJD.

Popiežius paprašė maldininkų, dalyvavusių maldos susitikime paploti jauniems korėjiečiams ir jiems PJD kryžių perdavusiems jauniems portugalams. Be to, popiežius paprašė paploti Barselonoje šeštadienį paskelbtiems dviem naujiems palaimintiesiems kankiniams kun. Kajetonui ir pasauliečiui Antanui bei dviem jauniems būsimiems šventiesiems, pal. Karoliui Akučiui ir pal. Petrui Jurgiui Frassati. Popiežius pranešė pastarųjų kanonizavimo datas ir priminė, kad Petro Jurgio Frassati kanoninė byla dar nepasibaigė – trūksta kardinolų pritariančio balso, kuris turėtų įvykti artimiausiu metu. Karolis Akutis bus paskelbtas šventuoju 2055 m. balandžio 27 d. per Paauglių jubiliejų Romoje, pal. Petras Jurgis Frassati – 2025 m. rugpjūčio 3 dieną per Jaunimo jubiliejų Romoje. (SAK / Vatican News)