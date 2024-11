Popiežius: Švč. M. Marijos pavyzdžiu numatyti vargstančiųjų poreikius

Popiežius padėkojo benamių globos organizacijų atstovams iš Prancūzijos už jų liudijamą Dievo artumą, atjautą ir jautrumą stokojantiems. Pranciškus kalbėjo per audienciją prancūzų mokytojo Gabrielio Rosset XX a. įkvėptų labdaros organizacijų atstovams.

Popiežius audiencijos dalyviams, Benamių Dievo Motinos židinių ir Gabrielio Rosset bičiulių asociacijos nariams pasakytoje kalboje apmąstė Gailestingosios Dievo Motinos Marijos, Benamių globėjos, vaidmenį ir pavyzdį. Pasak Pranciškaus, prisiliesti prie vargstančiųjų, jiems suteikti pagalbą, yra Bažnyčios sakramentalija. Gailestingumas ir atjauta, brolystė ir atsivėrimas kitam, vargstančiajam ištiesiama ranka ir atmetimo kultūros atmetimas yra konkretūs meilės veiksmai, per kuriuos Bažnyčia virsta gyvu Dievo jautrumo visiems jo vaikams ženklu pasaulyje, pažymėjo popiežius.

1950 metais daug benamių pražudžiusi šalčio banga paskatino Liono licėjaus mokytoją pasaulietį kataliką Gabrielį Rosset susirūpinti jų likimu. Pirmas žingsnis buvo išdalinti benamiams šitas antklodes, antras – kai kuriuos apgyvendinti savo namuose, trečias – įkurti bendrabutį, kur gatvėse gyvenę vieniši vyrai galėtų nusiprausti, pavalgyti, gauti švarius baltinius, padedant savanoriams – ir susirasti darbą. Be nakvynių šimtams vyrų susirūpinta ir vargstančiomis šeimomis. Per du dešimtmečius Lione pastatyta per 1 500 butų varstantiesiems. Steigėjo sprendimu, benamių bendrabučiai pašvęsti Benamių Dievo Motinai, o asociacijai suteiktas Benamių Dievo Motinos židinių – Foyer Notre Dame des Sans-Abri – vardas.

Pasak popiežiaus, Benamių Dievo Motina yra visus sauganti Gailestingumo Motina. Ji mums dovanoja tai, kas brangiausia – Jėzų, leidžia, kad vargstantieji kuo arčiau prisiartintų prie jos. Pranciškus kvietė mokytis iš Dievo Motinos. Marija visų pirma yra vidinio gyvenimo moteris, ji mąsto ir saugo širdyje Dievo žodį, kuris sužadina visus jos veiksmus. Bet Marija taip pat yra atvira Dievo staigmenoms. Todėl ji budi ir eina pirmyn. Marija atsiliepia į pažeidžiamų brolių ir seserų poreikius, bet virš visko, ji numato jų poreikius taip, kaip Kanoje, kur žinojo, kad baigėsi vynas. Ji seka savo Sūnumi iki Kalvarijos. Marija nebijo prisiliesti prie visų pasaulio kančių – jį paėmė jas į savo rankas stovėdama po kryžiumi.

Popiežius patikino Benamių Dievo Motinos židinių ir Gabrielio Rosset bičiulių asociacijos narius, kad jie daugeliui vargstančiųjų yra Dievo Motinos Marijos motiniškos atjautos įvaizdis, artumu ir įsiklausymu parodantys, kad Marija ir Jėzus niekuomet nesustoja ėję kartu su broliais ir seserimis, kurie per dažnai yra visų užmirštami. Pavesdamas benamių globos organizacijų atstovus motiniškai Marijos globai Pranciškus pasidžiaugė, kad jų liudijamos meilės tarnystės dėka daug vyrų ir moterų, nepaisant gyvenimo sunkumų, vėl atranda orumą ir viltį.

Benamių Dievo Motinos židinių ir Gabrielio Rosset bičiulių asociacijos šiemet mini steigėjo mirties 50 metines. Vienas iš Gabrielio Rosset bičiulių asociacijos tikslų – siekti steigėjo pripažinimo palaimintuoju ir šventuoju. 2007 m. Liono arkivyskupija užbaigė diecezinę beatifikacijos bylos fazę, o 2012 m. Romoje buvo paskelbtas dekretas dėl Dievo tarno Gabrielio Rosset diecezinio tyrimo galiojimo. (SAK / Vatican News)