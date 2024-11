Popiežius: trūksta valios pasaulyje konfliktus spręsti nenaudojant jėgos

Ukraina ir Palestina yra dvi šiandienos žmonijos nesėkmės: pavyzdžiai konfliktų, kur užpuolėjo savivaliavimas vyrauja prieš dialogą, patikino popiežius pirmadienį, lapkričio 25 d., Vatikane. Pranciškus sakė kalbą iškilmingame Argentinos ir Čilės taikos ir draugystės sutarties metinių minėjime, minint Byglio konflikto taikingo sprendimo keturiasdešimtąsias metines.

Teritorinė kontraversija dėl Byglio salų buvo taikiai išspręsta 1984 m. popiežiaus tarpininkavimo dėka. Tai buvo paskutinis tarptautinis konfliktas, kurio derybininkai buvo Vatikano diplomatai.

Abiejų šalių pasirašyta taikos sutartis leido ne tik išvengti grėsusio karo tarp dviejų Pietų Amerikos kraštų, susiginčijusių dėl Byglio salų ir sąsiaurio vandenų pavaldumo, bet ir sutvirtinti tiek kraštų geros kaimynystės ryšius, tiek abiejų tautų draugystę. Taikos sutartis, pasirašyta po beveik šešerius metus trukusių sudėtingų derybų, buvo Vatikano diplomatijos laimėjimas. Susiginčijusių šalių vyriausybės priėmė popiežiaus Jono Pauliaus II siūlymą tarpininkauti sutikdamos, kad derybų tikslas – siekti garbingo sprendimo, kuris būtų sąžiningas ir teisingas.

Jonas Paulius II ragino šalis su gera valia ieškoti sprendimo, pagrįsto teisingumu ir tarptautine teise, kuris neleistų naudoti jėgos, tačiau šiandien, pridūrė popiežius Pranciškus, patiriame liūdesį dėl to, kad griebiamasi jėgos. Pasak Pranciškaus, toks ginčo spendimo taikiomis priemonėmis modelis nusipelno būti siūlomas ir dabar pasaulyje, kur tiek daug gilėjančių konfliktų, bet nėra valios visiškai atmesti jėgos naudojimą kaip būdą konfliktams spręsti.

Popiežius, be to, pasidžiaugė Argentinos ir Čilės vyskupų bendru pareiškimu taikos susitarimo keturiasdešimtųjų metų proga, kuriame jie priminė, kad susitarimas leido išvengti karo tarp broliškų tautų ir dėkojo Dievui, nes susitarimu įsivyravo dialogas ir taika. Jie taip pat dėkojo šv. Jonui Pauliui II už tarpininkavimą, kurį vykdė kardinolai Antonio Samorè ir Agostino Casaroli. „Du didieji“, – pridūrė popiežius per audienciją Argentinos, Čilės ir kitų kraštų diplomatams, Šventojo Sosto atstovams ir kitiems iškilmingo minėjimo dalyviams. (SAK / Vatican News)