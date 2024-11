Popiežius Italijos vyskupams: nebijokite iškelti burių Šventosios Dvasios vėjui!

Popiežius žinia pasveikino Bažnyčios Italijoje sinodinės asamblėjos dalyvius, kurie šiomis lapkričio dienomis posėdžiauja Popiežiškojoje Šv. Pauliaus už mūrų bazilikoje. Asamblėja lapkričio 15–17 dienomis yra pirmasis Bažnyčioje Italijoje atstovų susitikimas, skirtas Bažnyčios sinodiškumo klausimams, užbaigiantis trejus metus trukusį sinodiškumo procesą.

Eiti visiems kartu yra procesas, per kurį Bažnyčia nuolat atsinaujina, siekdama tapti patikima misijos liudytoja, pažymėjo popiežius kviesdamas per ateinančias dienas įsigilinti į asamblėjos gaires, kuriose pristatyta bendra per pastaruosius metus iškilusių klausimų vizija.

Pranciškus priminė prieš metus vyskupams pavestus tris įpareigojimus: tęsi kelionę, būti Bažnyčia kartu ir būti atvira Bažnyčia pridurdamas, kad jie saisto Bažnyčios Italijoje gyvenimą dabartiniame kontekste. Bažnyčios Italijoje vyriausiasis ganytojas – Italijos primas – Pranciškus atkreipė dėmesį, kad ligi šiol vyskupijose parengtos sinodinio proceso sintezės liudija gyvastingumą, kurio išraiškos yra bažnytinės bendruomenės ėjimas ir klausimų subrandinimas kartu bei atvirumo stilius.

Tai išvados, kuriose, veikiant Šventajai Dvasiai, buvo iškelti prioritetiniai matmenys tam, kad būtų įgyvendinti kai kurie procesai, daromi drąsūs sprendimai, vėl skelbiama Evangelijos pranašystė ir būtume mokiniai misionieriai. Nebijokite iškelti burių Šventosios Dvasios vėjui! – paragino Pranciškus. Jis priminė vyskupams, susirinkusiems į savo sinodinę asamblėją Popiežiškojoje Šv. Pauliaus už mūrų bazilikoje, kad 1959 m. sausio 25 d. popiežius šv. Jonas XXIII toje pačioje šventovėje pranešė apie sprendimą sušaukti Vatikano II susirinkimą. Ir ta pačia proga jis paaiškino: „Štai ko dabar laukiama iš Bažnyčios: kad įleistų daugiametę, gyvybę teikiančią, dieviškąją Evangelijos energiją į šiandieninės žmonių bendruomenės gyslas“ (Humanae salutis 3).

Pasak popiežiaus, ir nūdieną esame siunčiami džiugiai skleisti džiugią naujieną. Pranciškus dar kartą priminė, kad reikia įsiklausyti į tai, ką sako Šventoji Dvasia: ji yra sinodinio proceso veikėja, atveria asmenis ir žmonių bendruomenes įsiklausymui, paverčia kalbėjimąsi tikru ir vaisingu, apšviečia įžvagą, pakreipia sprendimus ir nutarimus ir, visų pirma, kuria darną ir bendrystę Bažnyčioje.

„Raginu jus, ganytojus, tėviškai ir meiliai lydėti šią kelionę ir, su Dievo pagalba, prisiimti atsakomybę už visa, kas bus nuspręsta. Jėzus kontempliavo minią suvokdamas žmonių kančias ir lūkesčius – maisto poreikį kūnui ir sielai. Todėl esame pašaukti su atjauta žvelgti į visuomenę, kurioje gyvename, kad parengtume ateitį, įveikdami neevangelines nuostatas, tokias kaip vilties stoka, įsivaizdavimas, kad kiti mus skriaudžia, baimė, užsidarymas. Prieš jus atsiveria horizontas: toliau sėkite Žodžio sėklą žemėje, kad duotų vaisių“, – pažymėjo popiežius. (SAK / Vatican News)