Popiežius 2018 m. kapinėse prie Via Laurentina kelio (ANSA)

POPIEŽIUS

Per Vėlines popiežius lankysis Romos miesto kapinėse

Lapkričio 2 d. per Vėlines Romos vyskupas melsis už mirusiuosius ir pagerbs jų atminimą per vizitą Romos miesto kapinėse esančiose prie Via Laurentina kelio.

Pranciškus kapinėse Cimitero Laurentino, kurios yra trečios didžiausios kapinės Romos vyskupijos teritorijoje, aukos Šventąsias Mišias. Popiežius jau kartą lankėsi šiose kapinėse pietinėje Romos dalyje. Per vizitą 2018 m. popiežius meldėsi kapinių zonoje pavadintoje Angelų sodu, kuriame palaidoti vaikai ir negimę kūdikiai. (SAK / Vatican News)