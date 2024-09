Pranciškus: meilė gali išgydyti pasaulį, nes jos šaknys yra Dieve

Sekmadienį, rugsėjo 8 dieną, popiežius Pranciškus aplankė Vanimo miestelį Papua Naujosios Gvinėjos šiaurėje, kuris taip pat yra vyskupijos centras. Vanimo apskritis yra prisišliejusi prie Indonezijos sienos. Šią vietovę iš tiesų galima pavadinti geografine periferija.

Iki jos beveik neįmanoma atkeliauti sausuma, viskas yra gabenama laivais arba lėktuvais. Vanimo pakrantės yra labai gražios – puikūs pliažai skalaujami skaidrios jūros. Tačiau provincijos gelmė – aukštikalnės, kur gyvenančios gentys dažnai paiso tik savo įstatymų ir papročių, kurie gali būti labai rūstūs. Dažnai elgiamasi pagal „dantis už dantį, gyvybė už gyvybę“ principą, kuris gentis įtraukia į nesibaigiantį ir kruviną keršto ratą, kaip pažymėjo popiežius Pranciškus pirmojoje kalboje Papua Naujosios Gvinėjos valdžios, pilietinės visuomenės ir diplomatinio korpuso atstovams.

Vanimo miestas yra mažas, jame gyvena apie 12 000 gyventojų, yra dvi maisto parduotuvės, paštas, nedidelis administracinis pastatas. Popiežių į jį atskraidino australų karinių oro pajėgų lėktuvas, nes paprastiems civiliniams keleiviniams lėktuvams oro uosto nusileidimo takas yra per trumpas. Tarp miestelio gyventojų – iš vakarų Papua regiono, priklausančio Indonezijai, atvykę žmonės, kurie pasakoja, jog patyrė didelę nepagarbą ir diskriminaciją. Provincija yra neturtinga, daug žmonių gyvena be elektros, ką jau sakyti apie telefono tinklą, daugybė vaikų mokosi skaityti ir rašyti tik misionierių mokyklose. Nepaisant nuošalumo, katalikų misionieriai čia darbuojasi nuo XX amžiaus pradžios. Be katalikų, Vanimo mieste taip pat stovi anglikonų, liuteronų, reformatų ir kitų krikščioniškų konfesijų bažnyčios. Tiesa, bažnyčios čia neatitinka įprasto supratimo. Beveik visos – iš paprastų lentų suręstos pastogės ar salės, su kukliais altoriais. Popiežiaus atvykimas į Vanimo miestelį, be abejo, yra didelė dovana Vanimo ir kitų regiono provincijų katalikams, kurie neturėjo galimybių nuvykti į Port Morsbį. Tai didelis įvykis ir ne katalikams.

„Atminkime: meilė yra stipresnė už viską, o jos grožis gali išgydyti pasaulį, nes jos šaknys yra Dieve. Todėl skleiskime ją ir ginkime, net jei liekame nesuprasti ir susiduriame su pasipriešinimu. Žodžiu ir pavyzdžiu mums liudijo palaimintasis Petras ToRotas – sutuoktinis, tėvas, katechetas ir šios žemės kankinys, kuris atidavė savo gyvybę būtent tam, kad apgintų šeimos vienybę prieš tuos, kurie norėjo sugriauti pamatus. Brangūs draugai, daugelis turistų, aplankę jūsų šalį, grįžę namo sako, kad matė „rojų“. Paprastai kalbama apie peizažų ir gamtos grožį, kuriuo jie gėrėjosi. Tačiau mes žinome, kad didžiausias šios žemės turtas yra ne tai. Yra kitas, dar gražesnis ir labiau kerintis. Jis glūdi jūsų širdyse ir pasireiškia meile, kuria mylite vieni kitus“, – sakė popiežius Pranciškus, kreipdamasis į Vanimo ir aplinkinių vyskupijų ganytojus, kunigus ir tikinčiuosius. Jis pasidžiaugė, kad čia yra gyva misijų dvasia, o krikščioniškos mokyklos ir ligoninės liudija, jog Kristus nori gėrio visiems žmonėms ir visai bendruomenei.

Pasak popiežiaus, Kristaus mokiniai, mylėdami Viešpatį ir vienas kitą, susijungia į vieną orkestrą, kurio muzika gali nuramdyti priešiškumą, asmeninius, šeimyninius ir gentinius pasidalijimus, išvyti iš žmonių širdžių baimę, prietarus ir raganavimą, padėti išsilaisvinti iš tokių pavergiančių ir nelaimingumą tarp brolių ir seserų skleidžiančių blogių, kaip smurtavimas, išnaudojimas, neištikimybė, priklausomybė nuo alkoholio ir narkotikų.

Meilė „yra brangiausia dovana, kuria galite dalytis ir rodyti visiems, kad Papua Naujoji Gvinėja garsėtų ne tik savo floros ir faunos įvairove, kerinčiais paplūdimiais ir skaidria jūra, bet visų pirma gerais žmonėmis, kuriuos ten galima sutikti“, – pakartojo popiežius Pranciškus.

Popiežiaus Pranciškaus apsilankymas Vanimo vyskupijoje rugsėjo 8-ąją sutapo su Švč. Mergelės Marijos Gimimo iškilme. Šia proga jis dovanojo aukso rožę, skirtą jo gimtosios Argentinos Luchano Dievo Motinos atvaizdui, kurį lygiai prieš 25 metus į Papua Naująją Gvinėją atgabeno Įsikūnijusio Dievo Žodžio kongregacijos misionieriai iš Argentinos. Pasak jų, pamaldumas Luchano Dievo Motinai vietos žmonėms artimas. Popiežius palaimino dar 25 Luchano Dievo Motinos atvaizdus, kurie vėliau bus nugabenti į Vanimo vyskupijos parapijų bažnytėles, į maldos vietas džiunglių kaimeliuose.

Po susitikimo su vyskupijos ganytojais ir tikinčiaisiais prie konkatedros titulą turinčios Šv. Kryžiaus bažnyčios Vanimo miestelio centre, popiežius taip pat apsilankė už penkių kilometrų esančio Baro kaimelio katalikiškoje Švč. Trejybės humanistinėje mokykloje, pasveikino joje besimokančius berniukus ir mergaites, o vėliau bendravo su Vanimo vyskupijos misionieriais. Po kelių valandų, praleistų Vanimo miestelyje, popiežius vėl sėdo į lėktuvą ir išvyko į sostinę Port Morsbį. (RK / Vatican News)