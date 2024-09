Popiežius kenčiantiems vaikams: mokote mus artimo meilės

Antradienis, antroji popiežiaus Pranciškaus vizito Rytų Timore diena, prasidėjo susitikimu su vaikais, turinčiais fizinę ir psichinę negalią, bei su juos globojančiomis seserimis vienuolėmis.

Popiežius aplankė mokyklą, kurią prieš 60 metų įkūrė į dabartinį Rytų Timorą atvykusios seserys misionierės. Mokyklą lankantys vaikai gauna ne tik įprastinį ugdymą, bet taip pat organizuojami terapijos užsiėmimai, maitinimas. Mokykla taip pat padeda vaikų šeimoms.

Mokykloje popiežiaus laukė 50 vaikų ir 28 seserys. Trumpoje kalboje Pranciškus paminėjo evangelisto Mato užrašytus Jėzaus žodžius apie Paskutinįjį teismą. Jėzus sako, kad laimingą amžinybę su juo žmonės pasieks ne dėl to, kad buvo pakrikštyti, priėmę Sutvirtinimo sakramentą, ar dėl to, kad gražiai gyveno, bet dėl to, kad rūpinosi juo, sutiktu kenčiančiuose žmonėse. Jėzus prašo mus sekti juo, sekti jo parodytu rūpinimosi kitais ir atjautos pavyzdžiu. Popiežius tai pavadino „vargstančiųjų sakramentu“ – meile, kuri padeda eiti pirmyn, kuri ugdo ir stiprina.



Baigdamas trumpą sveikinimą Pranciškus padėkojo visiems, kas rūpinasi kenčiančiais vaikais, padėkojo ir patiems vaikams. „Noriu padėkoti jums už viską, ką darote, taip pat noriu padėkoti vaikams – šiems berniukams ir mergaitėms, kurie liudija ir leidžia, kad jais būtų rūpinamasi. Jie moko mus, kaip leisti Dievui rūpintis žmonėmis.“ (jm / Vatican News)