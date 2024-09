Popiežiaus vizitas Rytų Timore. Kelionės iššūkiai

Popiežius lankysis Rytų Timore rugsėjo 9-11 dienomis. Vizitas Pietryčių Azijos šalyje bus trečias etapas iš keturių popiežiaus kelionėje, kuri iš viso tęsis 11 dienų. Pranciškus atvyks į Rytų Timorą iš Papua Naujosios Gvinėjos ir po trijų dienų išvyks į paskutiniąją kelionės stotį – Singapūrą.

Popiežius atvyks į Rytų Timoro sostinę Dilį rugsėjo 9 dieną kur įvyks visi vizito Rytų Timore renginiai: valstybės ir vyriausybės pareigūnų, visuomenės lyderių ir diplomatinio korpuso atstovų pasveikinimas prezidentūroje, susitikimai su dvasininkais, vienuoliais ir seminaristais Marijos Nekaltojo Prasidėjimo katedroje, su jaunimu – Dilio suvažiavimų salėje, Mišios – Taci Tolu aikštėje.



Rytų Timoro valdžios atstovams popiežiaus atvykimas kelia neregėto masto iššūkius, visų pirma dėl vizito programos dalyvių aprūpinimo maisto produktais ir vandeniu. Manoma, kad popiežiaus Mišiose dalyvaus kaip 750 000 žmonių. Tai – maždaug pusė visų krašto gyventojų, kurių yra 1 340 000 ir kurių absoliuti dauguma – 98 procentai – yra katalikai. JT plėtros programos duomenimis, per 40 procentų Rytų Timoro gyventojų gyvena žemiau skurdo ribos ir patiria maisto trūkumą.

Visi nori pamatyti popiežių, patikino pokalbyje Azijos katalikų naujienų portalui Ucanews prezidentas Jose Ramosas-Horta. Labai laukiamas popiežiaus apsilankymas mums kelia daug iššūkių, patikino valstybės vadovas.

Rytų Timoras yra vienas iš dviejų Azijoje katalikų daugumos kraštų, kartu su Filipinais. Bažnyčios vaidmuo buvusioje Portugalijos kolonijoje išliko svarbus ir per Indonezijos valdymo laikotarpį. Bažnyčia rėmė Rytų Timoro nepriklausomybės siekius, kurie 1999 m. buvo įgyvendinti per referendumą. Bažnyčios ypatingą vaidmenį mini 2002 m. priimta šalies konstitucija. Tais pačiais metais Šventasis Sostas ir Rytų Timoras užmezgė diplomatinius ryšius, dvišalį bendradarbiavimą sustiprino 2015 metais pasirašytos sutartys. 1989 m., Dilio vyskupijos Marijos Nekaltojo Prasidėjimo katedrą, kuri yra laikoma didžiausia katalikų šventove Pietryčių Azijoje, konsekravo popiežius šv. Jonas Paulius II. Vizito metu popiežius Pranciškus apsistos apaštališkojoje nunciatūroje, kurią 2022 metais minit dvišalių santykių dvidešimtąsias metines inauguravo arkivyskupas Edgaras Pena Para, valstybės sekretoriaus pavaduotojas bendriesiems reikalams, dalyvaujant prezidentui J. Ramosui-Hortai ir Dilio arkivyskupui, kardinolui Virgiliui do Carmo da Silva. (SAK / Vatican News)