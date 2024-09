Papua Naujosios Gvinėjos vietos, kurias lankys popiežius

Popiežiaus Pranciškaus apaštalinės kelionės antrasis etapas Papua Naujoje Gvinėjoje truks nuo penktadienio, rugsėjo 5-osios, vakaro iki pirmadienio, rugsėjo 9-osios, ryto. Pristatome vietas, į kurias lankys Šventasis Tėvas.

Visų pirma, tai pati krašto sostinė Port Morsbis, kurioje gyvena apie 325 tūkstančius žmonių. Uostamiesčio pavadinimas primena britų laivyno karininką ir keliautoją Johną Moresby, tyrinėjusį šį regioną ir ieškojusį naujų jūros kelių. Suradęs patogią vietą jis nusprendė įkurti gyvenvietę, kurią 1873 metais pavadino savo tėvo, britų jūrų laivyno admirolo, vardu. Už kelių metų britų imperija paskelbė šias teritorijas jai pavaldžiomis, o Port Morsbio miestas tapo jų pagrindiniu administraciniu centru ir sostine. 1906 metais teritorijų administravimas buvo atiduotas Australijai, kuri kraštą valdė ir per II pasaulinį karą, kuris neaplenkė šio krašto. 1975 metais Papua Naujoji Gvinėja paskelbė savo nepriklausomybę nuo Australijos, bet liko Britų tautų sandraugoje ir toliau palaiko artimus ryšius su Australija.

Švč. Marijos, Krikščionių pagalbos šventėvė Port Morsbyje

Port Morsbyje popiežius aplankys Port Morsbio arkivyskupijos šventovę – Švč. Marijos, Krikščionių Pagalbos bažnyčią, kuri tuo pat metu yra saleziečių parapijos centras. Ši šventovė, kurioje popiežius susitiks su krašto ganytojais, kunigais, vienuoliais, aktyviais pasauliečiais, buvo konsekruota visai neseniai – 2008 metų gegužės mėnesį. Kaip rašoma šios šventovės pristatyme, arkivyskupija norėjo geriau pagerbti Dievo Motiną ir jos vaidmenį. Nors Port Morsbio arkivyskupijos katedra taip pat yra dedikuota Švč. M. Marijai, norėta atskiros šventovės, kuri taptų arkivyskupijos oficialia šventove. Šią šventovę buvo patikėta statyti saleziečiams, kurie miesto pakraštyje administravo Don Bosko aukštesniąją profesinę mokyklą ir žemės sklypą aplink jį. Šventovė buvo pastatyta per ketverius metus, tabernakulį jai dovanojo popiežius Benediktas XVI. Saleziečių sielovadai patikėtai šventovei suteiktas Marijos – Krikščionių pagalbos dedikacija, mat saleziečių steigėjas šv. Jonas Bosko tokį titulą suteikė savo pastatytai bažnyčiai. Beje, jo relikvijos taip pat buvo įdėtos į Port Morsbio šventovės altorių. Pačios šventovės sienose – žinomų saleziečių šventųjų atvaizdai, žymių pietryčių Azijos misionierių ir ganytojų paveikslai, įskaitant šv. Motinos Teresės iš Kalkutos, liturgijoje minėtos rugsėjo 5-ąją, taip pat palaimintojo kankinio iš Papua Naujosios Gvinėjos Petro ToRoto atvaizdas. Šventovė taip pat ornamentuota Kina kriauklėmis, kurios, pagal vietos kultūrą, simbolizuoja gerovę ir sėkmę.

Jėzaus seserų karitiečių mokykla

Netoli Švč. Marijos, Krikščionių Pagalbos bažnyčios yra dar viena vieta, kurią aplankys popiežius Pranciškus – Jėzaus seserų karitiečių, taip pat priklausančių saleziečių šeimai, mokykla. Šią mokyklą sudaro trys korpusai – vienas korpusas skirtas pagrindinėms mergaičių ir berniukų mokyklinėms studijoms, antras korpusas – jaunoms merginoms, kur vidurinės mokyklos programa yra suderinta su buhalterijos ir administravimo programomis, leidžiančiomis po mokyklos pradėti nedidelius ir nepriklausomus verslus, siekti geriau apmokamų darbo vietų. Ši mokykla yra konkretus moters vaidmens visuomenėje stiprinimo pavyzdys. Yra ir trečias korpusas – tai koledžas, kuris siūlo aukštesnio lygio matematikos, biologijos, finansų programas tiems, kurie svajoja apie universitetines studijas. Koledžą lanko merginos ir vaikinai.

Vaizdas iš Gubernatoriaus namo

Port Morsbyje Pranciškus taip pat aplankys tris kitas vietas. Tai istorinis Gubernatoriaus namas, kur jis susitiks su dabartiniu Papua Naujosios Gvinėjos gubernatoriumi. Kaip ir pati Port Morsbio miesto istorija, taip ir gubernatoriaus rezidencija mena britų kolonistų valdžią XIX amžiaus pabaigoje. Tuometinis britų valdytojas pastatė pirmąją rezidenciją – nedidelę vilą, pritaikytą krašto klimatui, kurią vėliau jo įpėdiniai perstatė, suteikdami Australijai būdingo erdvių namų, kuriuose gyvena didelių žemės plotų valdytojai, formą.

APEC House

Su Papua Naujosios Gvinėjos valdžios, pilietinės visuomenės ir diplomatinio korpuso nariais popiežius sutiks naujajame APEC House konferencijų centre, kuris buvo inauguruotas 2018 metais. Tai pastatas, kuriame šiuolaikinė architektūra suderinta su tradiciniais Papua Naujosios Gvinėjos architektūros bruožais, o stogas imituoja tradicinio laivelio burės formą. Šie kongreso rūmai tarnauja aukščiausio lygio susitikimams, jų vidinė struktūra leidžia rengti plataus spektro renginius.

Pagrindinis popiežiaus susitikimas su Papua Naujosios Gvinėjos katalikais įvyks Sero Johno Guiso, kuris buvo vienas iš krašto gubernatorių, vardo stadione. Stadionas buvo pastatytas 1991 m. ir reikšmingai pertvarkytas rengiantis 2015 m. Ramiojo vandenyno regiono žaidynėms: atnaujintos tribūnos, įrengtos žurnalistų kabinos, įdiegtas naujas apšvietimas ir nauja garso įranga. Jame yra gali atsisėsti iki 15 000 žmonių.

Vanimo miesto mokykla, kurią aplankys popiežius

Sekmadienio, rugsėjo 8 d., popietę popiežius Australijos kariniu lėktuvu – mat civiliniams lėktuvams nusileidimo takas yra per trumpas – nuskris į Vanimo miestą Papua Naujosios Gvinėjos šiaurėje, kuriame praleis apie tris valandas ir vėl sugrįš į Port Morsbį. Vanime gyvena apie 11 000 gyventojų, jis taip pat yra to paties vardo vyskupijos centras. Vanime popiežiaus įžengs į Šv. Kryžiaus konkatedrą, kur susitiks su vyskupijos bendruomene. Ši katedra neatitinka įprasto vaizdinio – tai greičiau nedidukė ir labai paprastos architektūros koplytėlė. Vėliau popiežius nuvyks į Švč. Trejybės humanistinę mokyklą, esančia gretimame kaimelyje, kuria rūpinasi Dieviškojo Žodžio misionieriai. Čia popiežius pasveikins mokinius, jų yra apie penkis šimtus, po to privačiai susitiks su misionieriais. (RK / Vatican News)