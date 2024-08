Popiežius: švari elektros energija – ne tik technologijos klausimas

Šeštadienį, rugpjūčio 31 d., popiežius priėmė Italijoje ir už jos ribų veikiančios, elektros energiją gaminančios ir elektros perdavimo tinklus aptarnaujančios bendrovės „Terna“ valdybos ir darbuotojų grupę.

Sveikindamas juos Pranciškus kalbėjo apie įsipareigojimą kurti ateitį, paremtą švaria energija, naujais jos vartojimo ir gamybos būdais, naudojančiais atsinaujinančius šaltinius. Iš tiesų, sakė Pranciškus, planetoje yra daug nešvarios elektros energijos. Nešvarios ne tik dėl to, kad ji gaminama naudojant iškastinius ir neatsinaujinančius šaltinius, bet taip pat nešvarios dėl neteisybės, dėl karų, dėl nesąžiningų darbo santykių, milžiniško pelno sutelkimo keliose rankose. Švari energija – tai ne tik technologijos, be taip pat įtraukties, teisingumo, sąžiningumo klausimas. Popiežius atkreipė dėmesį ir į taika, kad terminas „tinklas“, vartojamas kalbant apie visus elektros įrenginius ir jungtis, pat yra žmogiškojo bendradarbiavimo metafora. Neatsitiktinai per karus pirmiausia nukenčia elektros tinklai, nes tai ne tik tiesiogiai paveikia žmonių buitį, bet taip pat demoralizuoja, kėsinasi į žmonių orumą, kenkia tarpusavio santykių darnai. (jm / Vatican News)