Popiežius: svarbiausia – ne pasiekimai, bet draugystė su Dievu ir žmonėmis

Italijos Riminio mieste prie Adrijos jūros rugpjūčio 20 d. prasideda ir iki rugpjūčio 25 d. truks šiemetinis „Tautų draugystės mitingas“ – t. y. katalikų judėjimo „Comunione e Liberazione“ kasmet rengiamas politikų ir visuomenės bei kultūros veikėjų susitikimas. Popiežius Pranciškus pasiuntė sveikinimą ir palaiminimą jo dalyviams. Popiežiaus vardu kardinolas Pietro Parolinas pasiuntė laišką Riminio vyskupui.

Šiemetinio susitikimo tema: „Jei neieškome to, kas esminga, tai ko ieškome?“ Pasak kardinolo popiežiaus valstybės sekretoriaus, tai labai aiški nuoroda į žmogaus asmeninės atsakomybės svarbą visose privataus ir viešojo gyvenimo situacijose. Dabar, kai gyvename nepaprastai sudėtingais laikais, labai svarbu ieškoti to, kas sudaro gyvenimo ir tikrovės slėpinio centrą, rašo kardinolas. Iš tiesų mūsų amžius pasižymi įvairiomis problemomis ir dideliais iššūkiais, kurių akivaizdoje kartais jaučiame bejėgiškumą, pasidavimą ir pasyvumą, galinčius paskatinti sulėtinti žingsnį, leistis užvaldomiems to, kas svaigina, bet iš tiesų yra labai paviršutiniška, netgi prarasti egzistencijos prasmę. Būtent dėl to labai svarbus pasitikrinti, ar gyvenime siekiame esminių dalykų.

Kardinolas primena, kad popiežius Pranciškus jaunimą ne karta prašė neprarasti entuziazmo, neleisti, kad jaunystėje žmogų užvaldytų senatvei būdingos nuotaikos. Tuo pačiu susirūpinimu vienoje savo knygų pasidalijo ir judėjimo „Comunione e Liberazione“ įkūrėjas kunigas Luigi Giussani. „Širdis kausto sklerozė, aistros ir gyvenimo skonio praradimas, – rašė jis. – Senatvė dvidešimties metų ir dar anksčiau, senatvė penkiolikos metų. Štai, ką matome šiandienos pasaulyje.“ Esminių dalykų siekimą daro dar sunkesnį mūsų dienų išoriniai veiksniai, pučiantys lediniai karo vėjai, neteisybė, smurtas ir nelygybė, taip pat rimta klimato krizė ir neregėtos antropologinės permainos. Viso to akivaizdoje būtina sustoti ir paklausti savęs: ar yra kažkas, dėl ko verta gyventi ir tikėti?



Kardinolas valstybės sekretorius rašo, kad popiežius Pranciškus nuo pat savo pontifikato pradžios ragina pasyviai nesusitaikyti su mūsų laikų žmonių nuovargiu ir nuopuoliais, bet juos suprasti kaip kvietimą susimąstyti, kad širdis atsivertų susitikimui su Dievu ir kiekvienas žmogus norėtų pažinti save, savo artimą ir tikrovę. Žmogaus egzistencijos vertę sudaro ne daiktai, ne pasiekimai, ne lenktynės, bet pirmiausia meilė – tai yra draugystė su Dievu, kuri atsispindi visuose kituose žmogiškuosiuose santykiuose ir yra niekada nepraeinančio džiaugsmo pagrindas. Popiežius Pranciškus primena, kad tai, kas mums yra esminis, gražiausias, patraukliausias ir kartu būtiniausias dalykas, yra tikėjimas į Jėzų Kristų. Iš tiesų tik Viešpats gelbsti mūsų trapią žmogystę ir nelaimių akivaizdoje leidžia patirti džiaugsmą, kuris kitu atveju būtų neįmanomas. Grįžti prie to, kas esminga, t. y. Jėzaus, nereiškia bėgti nuo tikrovės, bet, priešingai, yra sąlyga, kad galėtume rimtai stoti savo istorijos akistaton, taip pat nebėgtume nuo dabarties iššūkių, turėtume drąsos rizikuoti ir mylėti net tada, kai atrodo, kad neverta, kad mokėtume gyventi pasaulyje be baimės.



Būtent šia prasme, rašo kardinolas, popiežius labai vertina Riminio susitikimo užsibrėžtus tikslus ir jiems pritaria. Susitelkimas į esminius dalykus padeda mums paimti savo gyvenimą į savo rankas ir paversti jį meilės, gailestingumo ir atjautos įrankiu, tapti palaimos ženklu artimui. Popiežius Pranciškus linki, kad susitikimas daugeliui sužadintų troškimą ieškoti to, kas esminga, ir skatintų širdyse aistrą skelbti Evangeliją – išlaisvinimo iš bet kokios vergijos šaltinį ir jėgą, kuri gydo bei perkeičia žmoniją. (jm / Vatican News)