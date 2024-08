Popiežius: ginti žmogaus orumą antropologinių permainų laikais

Popiežius Pranciškus (AFP or licensor)

Pietryčių Italijos Apulijos regiono Trani mieste rugpjūčio 28–30 dienomis vyksta teologijos konferencija, kurią surengė Romos Popiežiškojo Šv. Antano universiteto Pranciškonų dvasingumo institutas ir Salonikų Aristotelio universiteto Ortodoksų teologijos fakultetas. Konferencijos tema: „Psalmininko klausimas „Kas yra žmogus?“ (Ps 8, 5) antropologinių permainų laikais“.

Konferencijos dalyvius pasveikino popiežius Pranciškus, pasiųsdamas laišką joje dalyvaujančiam Krikščionių vienybės skatinimo dikasterijos prefektui kardinolui Kurtui Kochui.

Popiežius rašo, kad nors konferencijos pavadinime kalbama apie antropologinių permainų laikus, iš tiesų tai, kas vyksta mūsų laikais, galima vadinti tikra revoliucija. Spartus dirbtinio intelekto vystymasis ir gamtos mokslų pasiekimai verčia šiuolaikinius žmones permąstyti savo tapatybę, vaidmenį pasaulyje ir visuomenėje bei pašaukimą siekti transcendencijos. Šiandien vis dažniau kvestionuojamas žmogaus specifiškumas visoje kūrinijoje ir jo išskirtinumas kitų gyvūnų atžvilgiu. Naujų klausimų kelia ir santykis su žmogaus pasigamintomis mašinomis. Be to, struktūriškai keičiasi ir tai, kaip šiandien žmonės supranta esminius egzistencijos momentus, tokius kaip gyvybės pradėjimas, gimimas ir mirtis. Į šiandien vykstančią antropologinę revoliuciją neįmanoma reaguoti vien neigimu ir kritika, rašo Pranciškus, bet reikia gilaus apmąstymo, galinčio atnaujinti idėjas ir priimamus sprendimus.



Popiežius yra įsitikinęs, kad tai iššūkis, į kurį visų pirma turi atsiliepti krikščionys, nepriklausomai nuo to, kokiai Bažnyčiai jie priklauso. Labai svarbu, kad tokių apmąstymų bendromis pastangomis imasi katalikai ir ortodoksai. Ištikimi Šventojo Rašto ir krikščioniškosios Tradicijos mokymui krikščionys turi aiškiai ir drąsiai skelbti, kad kiekvienas žmogus yra apdovanotas orumu jau vien dėl to, kad egzistuoja kaip Dievo sukurta būtybė, turinti dvasinį pradą ir pašaukta palaikyti ryšį su Dievu. Žmogaus orumas priklauso kiekvienam, nepriklausomai nuo to, ar jis elgiasi pagal savo orumą, nepriklausomai nuo socialinės ir ekonominės situacijos, kurioje žmogus gyvena. Šio orumo gynimas nuo visų grėsmių turi būti bendras visų Bažnyčių įsipareigojimas, rašo Pranciškus katalikų ir ortodoksų teologų konferencijos dalyviams. (jm / Vatican News)