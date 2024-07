Popiežius pasveikino 50 tūkst. ministrantų

Antradienį, liepos 30 d., pavakare įvyko pagrindinis ministrantų piligrimystės programos įvykis – susitikimas su popiežiumi.

Pirmadienį, liepos 29 d., Romoje prasidėjo XIII Tarptautinės Mišių patarnautojų dienos, kurių tema „Su tavimi“. Tarptautinės ministrantų asociacijos surengtoje piligriminėje kelionėje dalyvauja 50 tūkst. per Mišias patarnaujančių vaikų ir jaunuolių, vaikinų ir merginų, iš 15 Europos šalių, taip pat ir iš Lietuvos. Susitikimas vyks iki šeštadienio, rugpjūčio 3 d.

Antradienį, liepos 30 d., popietę ministrantai pradėjo rinktis Šv. Petro aikštėje. Pavakare atvykus popiežiui prasidėjo Žodžio liturgija, kurios metu skambėjo ir lietuvių kalba. Po Evangelijos kreipdamasi į per Mišias patarnaujančius vaikus ir jaunuolius Pranciškus kalbėjo, ką reiškia šios piligriminės kelionės tema pasirinkti žodžiai „Su tavimi“. Pasak Pranciškaus, šie du žodžiai pasako viską, juose telpa visa žmogaus gyvenimo paslaptis, meilės paslaptis. Per Mišias patarnaujančiam, liturgijoje dalyvaujančiam jaunuoliui šie žodžiai visų pirma reiškia buvimą su Jėzumi ir Jėzaus buvimą su mumis Eucharistijoje. Buvimo su Jėzumi viršūnė yra Komunija. Jėzaus buvimas su mumis mus įpareigoja kitam žmogui, mūsų artimu tarti: „Esi su tavimi“, dalytis su kitais Jėzaus meile. Mes kiekvienas turime sakyti savo artimui „Esu su tavimi“, esu ne tik žodžiais, bet darbais, konkrečiu artumu, širdimi. „Štai, koks didis slėpinys glūdi šiuose žodžiuose“, – sakė Pranciškus ir linkėjo ministrantams keliauti per gyvenimą su Jėzumi. (jm / Vatican News)