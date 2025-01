Ukraina: Rusijos drono atakoje sužeistas katalikų dvasininkas

Per ataką nukentėjusio Ukrainos dvasininko apgadintas automobilis (Amministrazione della città di Kherson)

„Vatican News“ gavo žinią, kad sausio 6 d., prie Zelenivkos, netoli Chersono, per rusų drono ataką sužalotas kun. Igoris Makaras. Ukrainos graikų apeigų katalikų dvasininkas su keliais seminaristais keliavo automobiliu švęsti Teofanijos – Kristaus krikšto liturgines šventės. Jos metu, pagal bizantišką tradiciją, pašventinamas vanduo.

Kun. I. Makaras, Chersono katalikų Carito direktorius papasakojo, kad kelionėje su Drohobyčo kunigų seminarijos studentais pastebėjo ore kybantį droną. Nebuvo galima sustabdyti automobilio ar nusukti, nes dėl šalčio kelias buvo slidus. „Supratau, kad dronas taikstosi į mus“, – prisiminė kunigas pasakodamas apie drono sukeltą sprogimą. Skeveldros prakiurdė automobilio duris ir padangas, išmušė langus, o viena įstrigo jo kojoje. Jam bus atlikta operacija.

Iki Rusijos plataus masto karinės agresijos pradžios 2022 metais kunigas I. Makaras su žmona ir keturiais vaikais gyveno ir teikė dvasininko paslaugas Antonivkoje, netoli strateginio tilto, jungiančio Dniepro krantus, ties demarkacijos linija. Per Chersono okupaciją dvasininkas su šeima išsikėlė į Ternopilį, iš kur įvairiais būdais toliau rūpinosi savo parapijiečių gerove, teikė jiems pagalbą. Pasibaigus Chersono okupacijai jis sugrįžo. „Chersone gyventi tikrai pavojinga, tačiau žmonės toliau čia gyvena ir jiems reikia kunigo. Mano pašaukimas – būti su jais“, – pažymėjo kunigas.

Pranešimą apie rusų dronos atakos sužalotą Ukrainos katalikų dvasininką galima papildyti žiniomis apie kitas rusų atakas Chersone ir apylinkėse tą pačią sausio 6 d., kai graikų apeigų katalikai šventė Teofaniją, lotynų apeigų katalikai – Trijų karalių iškilmę, o ortodoksai – Kalėdas. Per Rusijos bepiločio orlaivio puolimą prieš autobusą Šumensko rajone žuvo savivaldybės darbuotojas ir aštuoni žmonės buvo sužeisti. Kitoje atakoje Šyroka Balkos kaime rusams iš drono numetus sprogmenį žuvo gatvėje buvęs 48 metų vyras.

Per visą Kalėdų laikotarpį nesiliovė Rusijos atakos prieš Ukrainos miestus ir miestelius. Kalėdų išvakarėse ir pirmosiomis gruodžio 25 d. valandomis Rusija pradėjo didžiulę ataką: paleido daugiau kaip 70 raketų, įskaitant balistines, ir daugiau nei šimtą bepiločių orlaivių. Pagrindinis taikinys buvo energetikos sektorius, tačiau per atakas žuvo ar buvo sužeisti civiliai. Pasak Jungtinių Tautų žmogaus teisių stebėjimo misijos Ukrainoje ataskaitos, per karo veiksmus Ukrainoje 2024 m. rugsėjo-lapkričio mėnesiais 574 civiliai žuvo ir 3082 buvo sužeisti. (SAK/Vatican News)