„Open doors“ ataskaita: persekiojamų krikščionių skaičius pasaulyje auga

Septyniasdešimt metų veikianti humanitarinė organizacija „Open doors“ pristato naujos „World Watch List 2025“ ataskaitos duomenis, keliančius nerimą: virš 380 mln. krikščionių pernai patyrė persekiojimus, virš 4000 nužudyti. Taip pat daugėja prievartos prieš moteris atvejų, kurie daugelyje šalių apie tai neregistruojami dėl kultūrinių ir socialinių priežasčių.

Daugiau nei 380 milijonų krikščionių dėl tikėjimo patiria persekiojimus ir yra diskriminuojami. Prieš krikščionis nukreiptas persekiojimas auga, nerimą kelia faktas, kad per pastaruosius metus dėl priežasčių, susijusių su tikėjimu, buvo nužudyti 4 476 krikščionys. „Open Doors“ paskelbta „World Watch List 2025“ ataskaita atskleidžia sudėtingą situaciją – 100 šalių pastebimas persekiojimo eskalavimas; 13 šalių jis pasiekė ekstremalų lygį.

Naujajame reitinge Šiaurės Korėja išlieka pirmoje vietoje: režimo nulinės tolerancijos krikščionims politika lėmė nuo 50 000 iki 70 000 krikščionių internavimą. Po to seka Somalis, Jemenas, Libija ir Sudanas – šalys, kur gyventojų dauguma yra musulmonai ir kur persekiojimo priežastys susiję su gentine islamo visuomene, ekstremizmu ir nestabilumu. Krikščioniškas tikėjimas turi būti praktikuojamas slaptai, o jei bus paviešintas, krikščionys, ypač atsivertę iš islamo, rizikuoja gyvybe.

Sudėtinga padėtis taip pat Pakistane, Nigerijoje, Irane, Afganistane, Indijoje. Saudo Arabijoje pastebimas nedidelis teigiamas poslinkis – tam tikra pažanga religijos laisvės srityje, tačiau išlieka reikšmingi apribojimai. Didžiuosiuose miestuose toleruojamos kalėdinės dekoracijos kai kuriose viešose vietose. Mokykliniai vadovėliai toliau cenzūruojami, viešai praktikuoti nemusulmoniškas religijas tebėra draudžiama, religinės mažumos ir toliau diskriminuojamos.

Į sąrašą šalių, kur krikščionys ypatingai persekiojami, patenka Mianmaras. Per pilietinį karą dažnai nukenčia ir krikščionys: armija puola bažnyčias, įtariamas sukilėlių rėmimu, kita vertus, krikščionių bendruomenes puola ir sukilėlių pajėgos. Mažiausiai 100 000 krikščionių gyvena labai sunkiomis sąlygomis perkeltųjų asmenų stovyklose.

„Open Doors“ ataskaitoje pateikiamos ir kelios šviesesnės tendencijos, net jei skaičiai bauginantys: per metus dėl tikėjimo nužudytų krikščionių sumažėjo nuo 4 998 iki 4 476; užpultų, suniokotų krikščionių bažnyčių ir kito krikščionims priklausančio nekilnojamojo turto objektų skaičius sumažėjo beveik perpus – nuo 14 766 iki 7 679. Tačiau padaugėjo dėl tikėjimo sulaikytų ir nuteistų krikščionių: nuo 4125 iki 4744. Neteisybė šiais atvejais klesti: žmonės patenka į kalėjimą be teismo ir be įrodymų, o melagingai kaltinantys ar net žudantys krikščionis asmenys lieka nenubausti.

Ataskaitoje pabrėžiamas kitas besiplečiantis reiškinys – krikščionys, norėdami išvengti konfliktų ir bado, keičia miestą ar šalį ir tampa pabėgėliais, vietinės bažnyčios tuštėja. Pavyzdžiui, Artimuosiuose Rytuose, krikščionybės lopšyje, prarandama didelė dalis krikščionių bendruomenių.

Didelį susirūpinimą kelia prievartos prieš moteris tendencija. „Open Doors“ pakartoja, kad sunku surinkti patvirtinimų apie prievartos ir lytinio smurto atvejus, vykdomus prieš krikščiones moteris, nes daugelyje šalių apie juos pranešama retai. Pagal duomenis, kuriuos vis tik pavyko surinkti, tokių atvejų buvo 3944 – tai ryškus padidėjimas. Daugėja ir jaunų krikščionių priverstinių santuokų: užregistruotas 821 atvejis, bet ir tai, deja, negalutiniai duomenys.

(DŽ/Vatican News)