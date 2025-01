Lenkijos vyskupai nepritaria tikybos valandų mažinimui mokyklose

Pasak vyskupų, naujasis reglamentas yra neteisėtas veiksmas, nes su Katalikų Bažnyčia ir kitomis suinteresuotomis religinėmis bendruomenėmis nebuvo suderintas dėl jo turinio.

Lenkijos Vyskupų konferencija nepritaria ir ryžtingai reaguoja į naują švietimo ministerijos reglamentą dėl pasirenkamojo tikybos mokymo valstybinėse mokyklose. Pagal naujas taisykles, kurias sausio 17 dieną pasirašė švietimo ministrė Barbara Nowacka ir kurios turėtų įsigalioti nuo rugsėjo 1-osios, tikybos mokymo valandų sumažės nuo dviejų iki vienos, o dienos tvarkaraštyje jos turės būti įtrauktos prieš arba po privalomos edukacinės veiklos

Vyskupai jau anksčiau išreiškė nepritarimą šiam naujam reglamentui ir tikisi, kad po jų sausio 19 d. paskelbto pareiškimo ministerija vėl ims taikyti teisinės valstybės normas ir susilaikys nuo veiksmų prieš tikinčiuosius, kurie turi visas teises Lenkijos Respublikoje.

Pasak vyskupų, naujasis reglamentas yra neteisėtas veiksmas, nes su Katalikų Bažnyčia ir kitomis suinteresuotomis religinėmis bendruomenėmis nebuvo suderintas dėl jo turinio. Be to, religinio ugdymo sumažinimas iki vienos valandos per savaitę apriboja tikinčių tėvų teisę ugdyti savo vaikus pagal savo religinius įsitikinimus ir mokinių teisę būti lydimiems iki visiškos brandos, taip pat ir dvasiniu požiūriu. Pasak vyskupų, įvesti pakeitimai turėtų įtakos tikybos mokytojų darbo teisėms, kurias garantuoja konstitucija.

(DŽ/SIR)