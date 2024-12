Romoje atidaryta jubiliejinė pėsčiųjų erdvė

Dalyvaujant Italijos premjerei Giorgia Meloni ir Popiežiaus valstybės sekretoriui kardinolui Pietro Parolinui, kitiems Italijos ir Romos miesto bei Šventojo Sosto pareigūnams, gruodžio 23 dieną Romoje atidaryta nauja pėsčiųjų erdvė, vienas iš svarbiausių miesto infrastruktūrinių projektų, skirtų 2025 metų Jubiliejui.

Piazza Pia sujungė pagrindinį pėsčiųjų taką, kuris iš Romos centro per Angelo tiltą veda link Šv. Petro bazilikos Via Conciliazione gatve, atsiremiančia į Šv. Petro aikštę. Iki Piazza Pia pertvarkymo šias erdves kirto plati ir judri gatvė, prie kurios piligrimų ir turistų srautas susidurdavo su automobilių srautu. Nuo šiol automobiliai nukreipti į požeminį tunelį, o piligrimai galės netrukdomi pasiekti Šv. Petro baziliką. Pačioje Via Conciliazione taip pat suformuotas atskiras takas tiems, kurie eis prie Šventųjų durų.

„Šventajam Sostui tai reikšminga akimirka, o man asmeniškai – dėkingumo akimirka. Galima sakyti, kad daugelį metų trukęs darbas, pradėtas 1950 metų Jubiliejaus proga, Pijaus XII pontifikato metu, buvo užbaigtas“, – pažymėjo Popiežiaus valstybės sekretorius kardinolas P. Parolinas. Jis pridūrė, kad naujoji aikštė, sudėtingas inžinerinis darbas, sujungia tai, kas sena ir nauja bei abejose upės dalijamas, bet neatskiriamas miesto dalis. (RK / Vatican News)