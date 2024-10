Šventosios Žemės kustodijos vikaras: melskitės už mus!

Izraelio numuštų Irano raketų skeveldos virš Jeruzalės spalio 1 d. (AFP or licensors)

„Melskimės už visus nekaltus žmones, kenčiančius nuo šio absurdiško karo!“ Šiais žodžiais pranciškonas t. Ibrahimas Faltas Vatikano radijui dar spalio 1-osios naktį baigė pasakojimą apie tai, kaip Jeruzalės pranciškonai išgyveno Irano ataką raketomis.

Jis sakė, kad broliai jau buvo gavę įspėjimą kitą dieną neatidaryti kustodijos mokyklų. O maždaug 19 val. vietos laiku visi kartu, kai meldėsi Švenčiausiojo Išganytojo bažnyčioje per Šventojo Pranciškaus Asyžiečio liturginės šventės tridienio mišparus, išgirdo sirenų kaukimą.



Tuoj po to pasigirdo sprogimai. Vienuoliai išbėgo į lauką ir savo akimis matė iš dangaus virš Jeruzalės ir apylinkių krentančių Izraelio ginkluotųjų pajėgų numuštų Irano raketų skeveldras. Netrukus per antrąjį antpuolį pasikartojo žaižaruojančių skeveldrų kruša. Po to Jeruzalės miestą apgaubė nejauki tyla. Žmonės labai išsigandę. Visi bijo, kad, jei bus Izraelio atsakas, gali būti kitų raketų antpuolių, sakė t. I. Faltas, Šventosios Žemės kustodijos vikaras.

Tą pačią dieną iš Italijos į Jeruzalę sugrįžti spėjęs kustodas t. Francesco Pattonas Vatikano radijui išsakė viltį, kad tarptautinė diplomatija atitolins absurdiško karo eskalavimo pavojų. „Mes visi čia, Jeruzalėje, meldžiamės, kad absurdas, užvaldęs tiek vienus, tiek kitus, baigtųsi, ir būtų taika. Vietoj ginklų žvangesio tepasigirsta diplomatijos balsas.“

Vatikano radijas šia proga primena griežtą JTO Generalinio sekretoriaus Antonio Guteresso pareiškimą. Jis pasmerkė Artimųjų Rytų konflikto „nesibaigiantį eskalavimą“. „Tai turi liautis! Mums absoliučiai būtinos paliaubos!“, – patikino JTO vadovas. (SAK / Vatican News)