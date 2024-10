P. Pizzaballa OFM: karas Artimuosiuose rytuose pasiekė lūžio tašką

Artimuosiuose Rytuose vykstantis karas pasiekė lūžio tašką, – pažymi Vokietijos katalikų naujienų agentūrai KNA Jeruzalės lotynų katalikų patriarchas Pierbattista Pizzaballa.

Vyriausiasis Jeruzalės katalikų lotynų patriarchato dvasinis vadovas patikino, kad reikia naujos politinės ir religinės lyderystės, kuri gebėtų kalbėti nauja kalba. Be šio pasikeitimo nepavyks sukurti naujos perspektyvos regiono ateičiai. Tačiau dar prieš bet kokias kitas sprendimo priemones būtina sustabdyti karą, pridūrė P. Pizzaballa, italas pranciškonas, daug dešimtmečių tarnaujantis Šventosios Žemės katalikų bendruomenei. Jis pažymėjo, kad sprendimai turi būti daromi politiniu lygmeniu. P. Pizzaballa, be to, atkreipė dėmesį į Vakaruose augančią viešosios opinijos poliarizaciją dėl padėties regione, pridurdamas, jog tai liudija, kad Artimieji Rytai yra pasaulio širdis. Pripažinęs, kad Artimųjų rytų regiono tikrovė labai sudėtinga, patriarchas patikino, kad regionui reikia žmonių iš išorės, kad praplėstų horizontą vietoj ilgai besitęsiančio ir per karą visu aiškumu matomo susiskaldymo gilinimo. (SAK / Vatican News)