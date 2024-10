Nobelio taikos premija – stiprus impulsas atsisakyti branduolinio ginklo

Nagasakio arkivyskupas emeritas padėkojo Nobelio komitetui už tai, kad šių metų taikos premijos skyrimu parėmė pastangas visų, kurie siekia branduolinių ginklų panaikinimo.

Nobelio taikos premiją šiemet pelnė 1945 m. branduolinius Hirosimos ir Nagasakio miestų bombardavimus išgyvenusių asmenų – hibakušų – ir kitų nuo branduolinių bandymų nukentėjusių asmenų įsteigta organizacija „Nihon Hidankyo“, kurios tikslas – priminti tai, kas įvyko dviejuose Japonijos miestuose ir siekti, kad pasaulyje neliktų branduolinių ginklų.



Jungtinių Amerikos Valstijų bombonešiai besibaigiant Antrajam pasauliniam karui ant dviejų miestų numetė galingas atomines bombas. 1945 m. rugpjūčio 6 d. – ant Hirosimos, o rugpjūčio 9-ąją – ant Nagasakio. Žuvo nuo 100 000 iki 200 000 žmonių, dauguma jų patyrę baisias kančias. Kai kuriems atominės bombos sukeltos pasekmės pasireiškė po daugelio metų. Sprogimai sunaikino daug šeimų ir abu miestus sulygino su žeme.

Nagasakio arkivyskupas emeritas Josephas M. Takamis PSS kalbėdamas Vatikano radijui atkreipė dėmesį, kad Japonijoje ir pasaulyje yra keletas hibakušų organizacijų, kurios jau daug metų siekia priminti baisią atominio bombardavimo tragediją, kartu ragina panaikinti visus esamus branduolinius arsenalus. Tačiau jų balsas beveik niekad nepasiekia atominį ginklą turinčių kraštų lyderių ausų, pridūrė arkivyskupas.

Nobelio premijos paskyrimą Japonijos organizacijai „Nihon Hidankyo“ Nagasakio arkivyskupas emeritas ir buvęs Japonijos vyskupų konferencijos pirmininkas J. M. Takamis PSS pavadino gera žinia, kurios suteikimu jis didžiuojasi kartu su hibakušomis. Jis reiškė viltį, kad Nobelio taikos premijos paskyrimas organizacijai bus stiprus impulsas politikams ir piliečiams, tikintiems branduolinio atgrasymo politikos reikalingumu, pakeisti nusistatymą ir paskatins ratifikuoti branduolinio ginklo uždraudimo sutartį.

Arkivyskupas J. M. Takamis PSS pokalbyje informavo apie 2023 metų vasarą Nagasakyje įsteigtą trijų vyskupijų asociaciją „Partnerystė už pasaulį be branduolinių ginklų“. Trijų vyskupijų – Nagasakio, Hirosimos ir Santa Fė (JAV) asociacija sudaryta Santa Fė, Naujosios Meksikos valstijos sostinės, arkivyskupo Johno Westerio iniciatyva. Nagasakio arkivyskupas emeritas pridūrė, kad asociacija yra pasirengusi bendradarbiauti su kitomis organizacijomis, tiek bažnytinėmis, tiek pilietinėmis.

Ligi šiol 56 kraštai ratifikavo 2017 m. pasirašytą Branduolinio ginklo uždraudimo sutartį (TPNW). Sutartis numato visišką branduolinių ginklų kūrimo, bandymo, gaminimo, įsigijimo, dislokavimo ir kaupimo uždraudimą.

Pasak Šventojo Sosto nuolatinio stebėtojo JTO arkivyskupo Gabriele Caccia, branduolinių ginklų padariniai katastrofiški. Šie ginklai tik didina riziką. Siūlo taikos iliuziją. Pasak Bažnyčios diplomato, prieš metus dalyvavusio sutartį pasirašiusių šalių posėdyje JTO, dėl šios priežasties sutartyje dėl branduolinių ginklų uždraudimo primenama, kad pasaulis be atominių ginklų yra įmanomas ir kad jį būtina kurti. Arkivyskupas pridūrė, kad brolybe ir solidarumu grindžiamas pasaulis turi stengtis ne tik eliminuoti atominius ginklus, bet ir gydyti jų padarinius žmonijai ir aplinkai.

Būtina užtikrinti pagalbą nuo atominių bandymų nukentėjusiems asmenims ir ugdyti geresnį supratimą apie branduolinės spinduliuotės poveikį žmonėms, pagal naujausius mokslinius tyrimus – ypač moterims. Be to, arkivyskupas paminėjo hibakušas, primindamas popiežiaus pastabą, jog hibakušos palaiko gyvą kolektyvinės sąžinės liepsną, liudija naujosioms kartoms siaubą, patirtą per 1945 m. rugpjūčio mėnesio įvykius Japonijoje ir neapsakomas kančias, kurios tęsiasi iki šiol.

Priminsime, kad popiežius Pranciškus 2019 m. lankydamasis Hirosimoje pasakė ir nekartą vėliau pakartojo, jog branduolinės jėgos naudojimas karo tikslais yra amoralus, kaip ir amoralu turėti branduolinį ginklą. Po metų, minint Hirosimos atominio bombardavimo 75-ąsias metines, popiežius Pranciškus laiške Hirosimos gubernatoriui reiškė viltį, kad pranašiškas gyvų hibakušų balsas bus įspėjimas žmonėms dabar ir per ateinančias kartas: „Jiems ir visiems, kurie darbuojasi vardan susitaikymo, tarsi savus kartoju psalmininko žodžius: „Savo giminių ir bičiulių labui sakysiu: „Tebūna tavyje ramybė!“ (Ps 122, 8)“, – pažymėjo laiške popiežius. (SAK / Vatican News)