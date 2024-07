Popiežiškajai misijai Palestinai – 75 metai

Liepos 17 d. Jordanijos sostinėje iškilmingai paminėtas Popiežiškosios misijos Palestinai jubiliejus.

Popiežiškosios misijos jubiliejaus Mišias Amane Sweifieh Nazareto Švč. M. Marijos bažnyčioje aukojo apaštališkasis nuncijus Jordanijoje arkivyskupas Giampietro Dal Toso. Jose dalyvavo daug skirtingų apeigų dvasininkų ir vienuolių, atstovaujančių įvairioms Artimųjų Rytų Bažnyčioms, įskaitant Popiežiškosios misijos Jordanijoje direktorių Raedą Al-Baho.



Pasak nuncijaus, Popiežiškosios misijos Palestinai jubiliejus liudija, kad tai, ką prieš 75 metus pradėjo popiežius Pijus XII, tęsia popiežius Pranciškus. Pijaus XII siekis buvo išreikšti Šventojo Sosto solidarumą palestiniečių tautai ir jai padėti po Nakbos – t. y. katastrofos, kurią 1948 m. per palestiniečių ir žydų karą patyrė beveik pusė anksčiau britų valdytos Palestinos mandato teritorijos arabų palestiniečių populiacijos, kuri ne savo noru turėjo trauktis ar buvo ištremta iš gimtosios žemės. Tuo metu buvo įkurta Izraelio valstybė.

Anuomet daugiau kaip 700 000 palestiniečių turėjo apleisti savo kaimus ir miestus. Jų likimas ir jų palikuonių repatriacijos teisė dar šiandien yra tęstinio Izraelio–Palestinos konflikto centre.

Tai buvo ir tebėra kentėjimų dešimtmečiai, tačiau Viešpats mūsų neapleidžia, patikino homilijoje nuncijus. Geriausias to įrodymas yra didžiausia jo dovana mums – jo Sūnaus atsiuntimas. Kristus įrodo, kad Dievas mūsų neapleidžia. Jis jį atsiuntė, kad mus išgelbėtų. Kristus yra iškalbiausias ženklas, kad Dievas rūpinasi mumis, patikino nuncijus.

Šios Dievo meilės mums išraiška taip pat yra prieš 75 metus įsteigta Popiežiškoji misija Palestinai – speciali institucija padėti palestiniečių tautai. Nuo tada Popiežiškoji misija be pertraukos tęsia paramos ir pagalbos darbus suteikdama humanitarinę ir dvasinę paramą palestiniečiams, kartu per vietines bažnyčias, katalikiškas institucijas ir tarptautines organizacijas paremdama Šventosios Žemės krikščionis ir visas stokojančias bendruomenes. Popiežiškoji misija Palestinai yra akivaizdus ženklas, kad Šventasis Sostas neužmiršta to, kas vyksta Artimųjų Rytų regione ir jo gyventojų sunkumų.

Nuncijus paminėjo Vatikano diplomatijos pagal popiežiaus Pranciškaus prašymą dedamas pastangas, kad būtų išlaisvinti visi įkaitai ir kaliniai, pasiektos paliaubos ir užbaigtas karas, malda palaikant palestiniečių tautą ir jos teisę į valstybingumą. Be to, arkivyskupas G. Dal Toso priminė Vatikano valstybės sekretoriaus kardinolo P. Parolinio žodžius, jog Artimųjų Rytų krikščionių bendruomenės yra Šventojo Sosto prioritetas. Nuncijus pridūrė, kad Popiežiškosios misijos Palestinai darbai yra taikingų Artimųjų Rytų namų statybos kertinis akmuo. (SAK / Vatican News)