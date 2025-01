Medžiugorjė – paprasta vieta, į kurią žmonės atvyksta melstis

„Medžiugorjė – tai paprasta, niekuo iš kitų neišsiskirianti vietovė, tapusi dvasinės traukos vieta, į kurią atvyksta daug žmonių iš viso pasaulio. Jie, paprasčiausiai, atvyksta melstis“, – Vatikano žiniasklaidai duotame interviu sakė arkivyskupas Aldo Cavalli, daug metų dirbęs Šventojo Sosto diplomatinėje tarnyboje, 2021 m. lapkritį popiežiaus Pranciškaus paskirtas apaštališkuoju vizitatoriumi Medžiugorjėje.

Pasak arkivyskupo, 2024-ieji buvo labai svarbūs metai, nes Šventasis Sostas paskelbė du su piligrimystėmis į Medžiugorję susijusius dokumentus. Pirmasis dokumentas, taikytas ne Medžiugorjės atvejui, bet apsikritai vadinamiesiems tariamiems antgamtiniams reiškiniams. Pernai gegužės mėnesį Tikėjimo mokymo dikasterija paskelbė naujas normas dėl tariamų antgamtinių reiškinių, pagal kurias Šventasis Sostas nepasisako dėl pačių galimų antgamtinių reiškinių autentiškumo, o tik patvirtina, kad esama akivaizdžių dvasinių vaisių, dėl kurių pritariama toje konkrečioje vietoje susiformavusiam pamaldumui. Kitas dokumentas, paskelbtas rugsėjį, tokį Šventojo Sosto požiūrį išsakė konkrečiai piligrimysčių į Medžiugorję klausimu.

Arkivyskupas Aldo Cavalli sakė, kad turizmo prasme Medžiugorjė neturi ką pasiūlyti. Čia nėra jokių ypatingų įžymybių, tačiau žmonės keliauja į šią vietą, keliauja suaugusieji ir jaunimas, o atvykę jie paprasčiausiai meldžiasi. Kiekvienais metais Medžiugorjė pritraukia daug piligrimų iš viso pasaulio. Labai daug jų atvyko 2024 m. – daugiau nei du milijonai. Daugybė piligrimų liudijo, kad apsilankymas Medžiugorjėje pakeitė jų gyvenimą.



Arkivyskupas A. Cavalli pabrėžia, kad Medžiugorjė yra vieta, kurioje akivaizdžiai matomi dvasiniai vaisiai: nuo stiprėjančios maldos ir atsivertimų iki daugybės šioje vietoje subręstančių naujų pašaukimų. Pasak arkivyskupo, dvasiniams vaisiams taip pat priklauso per vadinamuosius tariamus apsireiškimus perduodama žinia, kurios turinys neprieštarauja Bažnyčios tikėjimui. Arkivyskupas priminė Bažnyčios mokymą, kad privatūs apreiškimai nieko negali pridėti prie dieviškojo Apreiškimo. Tačiau ir privatūs apreiškimai, nors neturi jokios saistomosios galios, gali būti vertingi. Regėtojais laikomų asmenų liudijimai, jų pačių užrašyti kroatų kalba ir po to išversti į italų kalbą pateikiami apaštališkajam vizitatoriui. Tie liudijimai – tai ne pačios Dievo Motinos užrašyta žinia, bet tekstas, gautas per du tarpininkus – patį regėtoją ir vertėją. Nors šie liudijimai nėra kokia nauja apreiškimo tiesa, bet gali praturtinti tikinčiųjų gyvenimą.



Arkivyskupas taip pat atkreipė dėmesį į vieną iš pagrindinių Medžiugorjės fenomeno aspektų – kvietimą į taiką. Medžiugorjėje žmonės kreipiasi į Dievo Motiną kaip Taikos Karalienę. Iš tos vietos sklindanti žinia skelbia taiką tarp Dievo ir žmonių, o taip pat žmonių tarpusavio taiką. Tai ypatingai aktualu šiandieniniame konfliktiškame pasaulyje. Tikroji taika kyla iš Dievo, o gyvenimas pagal Dievo įsakymus leidžia žmonėms būti laisviems ir vieningiems. Svarbu paminėti ir Medžiugorjės geografinį bei kultūrinį kontekstą. Tai regionas, kuriame susiduria skirtingos religijos ir tradicijos, kurios dar neseniai įveikė labai stiprų susipriešinimą, atkūrė taiką po karo. Pasak arkivyskupo A. Cavalli, tai dar labiau pabrėžia, kokia svarbi vertybė yra taika ir koks svarbus dialogas tarp skirtingų žmonių. Dialogo esmė yra aiškus savo tapatybės pristatymas ir pagarbus kito išklausymas. (jm / Vatican News)