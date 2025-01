Ekumeninė piligrimystė Romoje

Romos vikariatas Maldos už krikščionių vienybę savaitės ketvirtadienį pakvietė vyskupijos tikinčiuosius į keliaujančią maldos vigiliją. Ji rengiama kartu su trijų kaimyninių parapijų – katalikų, ortodoksų ir evangelikų – bendruomenėmis.

Vikariatas kvietime atkreipė dėmesį, kad visi krikščionys dabar vykstančio jubiliejaus kontekste yra „Vilties piligrimai“. Todėl rengiama vigilija bus ne eilinis maldos budėjimas, o trumpa piligrimystė. Trijų senamiesčio parapijų bendruomenės Ludovisi XVI miesto rajone aplankys tris bažnyčias, dalyvaus pamąstymuose, kuriems vadovaus bendruomenių vadovai.

Meditacijas liuteronų bažnyčioje skaitys pastorė Mirella Manocchio, graikų ortodoksų Šv. Andriejaus bažnyčioje – kun. Simeone Katsinas, katalikų Šv. Kamilio Leliečio bažnyčioje – vyskupas Paolo Ricciardi, Romos vyskupijos delegatas ekumeniniams klausimams.

Kiekvienoje bažnyčioje bus uždegti Kristaus šviesą ir viltį simbolizuojantys žibintai.

Šis keitimasis dovanomis liudys tikinčiųjų artumą, dalijimąsi ir įvairovę tame pačiame tikėjime, patikino vyskupijos ekumeninių ir tarpreliginių reikalų skyriaus vadovas mons. Marco Gnavi.

Ekumeninė piligrimystė įvyks ketvirtadienį, sausio 23 d.

Maldos už krikščionių vienybė savaitė tęsiasi nuo sausio 18 iki 25 d. Šių metų savaitės tema – Jėzaus užduotas klausimas: „Ar tai tiki?“ iš Evangelijos pagal Joną (Jn 11, 17). Tai frazė iš Jėzaus pokalbio su Morta. Morta ir jos sesuo Marija gedi dėl mirusio brolio Lozoriaus, kuris buvo Jėzaus bičiulis. Užtikrinęs Mortą žodžiais: „Aš esu prisikėlimas ir gyvenimas. Kas tiki mane, – nors ir numirtų, bus gyvas. Ir kiekvienas, kuris gyvena ir tiki mane, neragaus mirties per amžius“, Jėzus paklausė: „Ar tai tiki?“

Apmąstymus šių metų Maldos savaitei parengė Bose monastinės bendruomenės šiaurės Italijoje vienuolės ir vienuoliai, kurie sudaro vieną bendruomenę, nors ir priklauso skirtingoms konfesijoms. Anot mons. M. Gnavi, Jėzaus ir Mortos pokalbio esminis akcentas yra tikėjimas į Kristaus prisikėlimą per Lozoriaus mirties prizmę. Ši tema yra pagrindinė, nes ir nūdieną ne tik Bažnyčios, bet ir tautos susiduria su daugybe tikros mirties išraiškų, o tai reiškia susiskaldymą, atsiskyrimą, konfliktus ir nekaltų žmonių žudynes. Pasak Romos vyskupijos dvasininko, ši tema yra pagrindinė taip pat kiekvieno žmogaus gyvenime, nes daug vienišųjų, o nūdienos netikrumas reikalauja atsakymų.

„Jėzaus ir Mortos pokalbis rodo, kad numatomo ar aiškaus tikėjimo klausimas svarbus kiekvienai moteriai ir kiekvienam vyrui. Be to, šie Jėzaus žodžiai padeda prisiminti tai, kad Nikėjos susirinkimas, kurio sukaktį šiemet minime, mums padovanojo tikėjimo išpažinimo formulę, kuri per Krikštą suvienija visus mus, krikščionis“, – patikino mons. M. Gnavi. (SAK / Vatican News)