Pasirengimai 2025 metų jubiliejui Romos vyskupijoje

Šventųjų metų durys Romoje, pro kurias žengs 2025 m. piligrimai, simbolizuoja Kristų, kuris apie save pasakė „Aš esu vartai. Jei kas eis per mane, bus išgelbėtas”, – priminė laiške tikintiesiems popiežiaus vikaras Romos vyskupijoje ir būsimas kardinolas Baldasarre Reina.

Popiežiaus vikaras be kita ko priminė, kad pirmosios Šventosios durys Romoje buvo atvertos būtent popiežiaus katedroje – Popiežiškojoje švenčiausiojo Išganytojo ir šventųjų Jonų – krikštytojo ir evangelisto – arkibazilikoje. Tik vėliau šventųjų durų tradicija įvesta kitose trijose Romos popiežiškosiose bazilikose, kurios anuomet vadintos patriarchalinėmis – be popiežiaus katedros Laterane – Šv. Petro, Pauliaus už mūrų ir Marijos Didžiojoje. Pirmosios šventosios durys Šv. Petro bazilikoje Vatikane atvertos po dviejų šimtmečių nuo jubiliejų tradicijos pradžios – per 1500 metų jubiliejų.

Beje, pačios pirmosios Šventosios durys buvo net ne Romoje, o Collemaggio Marijos šventovėje prie Akvilos miesto, centrinės Italijos Abrucų regione. Jas 1294 m. atidarė ir uždarė popiežius šv. Celestinas V. Pirmasis jubiliejus Romoje buvo 1300 metais popiežiaus Bonifaco VIII paskelbti Šventieji metai.

Pirmąsias šventąsias duris savo katedroje Romoje atvėrė popiežius Martynas V per 1423 metų jubiliejų. Tą kartą popiežius paminėjo durų, (vartų) simbolį pagal Mato evangelijos VII skyriaus žodžius: „Įeikite pro ankštus vartus, nes erdvūs vartai ir platus kelias veda į pražūtį, ir daug juo einančių. Kokie ankšti vartai ir koks siauras kelias į gyvenimą! Tik nedaugelis jį atranda“. Beje, Kristaus, kaip ankštų vartų, įvaizdį paminėjo taip pat šv. Celestinas V, savo popiežystės pradžios proga paskelbęs vienos paros atlaidus su žengimu pro Šventąsias duris.

Pasak Romos vikaro, pakvietusio pelnyti Šventųjų 2025 metų atlaidus taip pat popiežiaus katedroje, popiežius jubiliejų paskyrė „vilties piligrimams“ (jubiliejaus tema: Vilties piligrimai) tam, kad savanaudiškumo, neteisybės ir brolžudiškų karų varginamame pasaulyje būtų sugrąžintas gyvenimo džiaugsmas, pagrįstas noru siekti amžinųjų gėrybių čia, žemėje, kuriant Dievo karalystę, kuri pasak popiežiaus šv. Jono XXIII, yra tiesos, laisvės, teisingumo ir meilės karalystė, pažymėjo popiežiaus vikaras Romoje B. Reina primindamas encikliką Pacem in Terris.

Recognitio popiežiaus katedroje gruodžio 3 d.

Rengiantis jubiliejaus pradžiai ir popiežiaus katedros Laterano bazilikoje Šventųjų durų atidarymui įvyko jų patikros apeigos Recognitio, kurioms vadovavo Laterano bazilikos kapitulos vikaras vyskupas Guerino Di Tora.

Patikros metu apžiūrėti daiktai, buvę užmūrytų Šventųjų durų skrynioje. Joje, be pergamento, skelbiančio 2015 jubiliejaus pabaigą, buvo sudėta popiežiaus Pranciškaus pirmųjų keturių pontifikato metų (2013-2016) medaliai – vienas auksinis ir keturi sidabriniai, šešiolika bronzinių medalių, simbolizuojančių metus, praėjusius nuo paskutiniojo Didžiojo 2000 metų jubiliejaus (2000–2016) ir du medaliai, skirti dviem tarpuvaldžio laikotarpiams: 2005 m.: nuo šv. Jono Pauliaus II mirties ir Benedikto XVI išrinkimo ir 2013 m.: nuo Benedikto XVI atsistatydinimo iki Pranciškaus išrinkimo. Visi skrynioje surasti daiktai, įskaitant popiežiaus katedros šventųjų durų raktus, bus perduoti popiežiui. Šv. Jono Laterane arkibazilikos šventąsias duris gruodžio 29 d. atidarys Romos vyskupas – popiežius Pranciškus. (SAK / Vatican News)