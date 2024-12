Jeruzalės patriarchas: „Tegul Šventojoje Žemėje viskas prasideda iš naujo“

„Mums reikia naujos pradžios visose gyvenimo srityse, naujos vizijos, drąsos žvelgti į ateitį su viltimi, nepasiduodant smurto ir neapykantos žodžiams, kurie užkerta kelią visoms ateities galimybėms.“

Taip kalbėjo Jeruzalės lotynų patriarchas kard. Pierbattista Pizzaballa per Kalėdų Nakties Mišias aukotas Betliejaus Šv. Kotrynos bažnyčioje, prigludusioje prie Gimimo bazilikos.

Pasak kardinolo, šių metų Kalėdos, švenčiamos didelės įtampos ir karo sąlygomis, turi daug bendra su ta situacija, kurioje gimė Jėzus, su tais sunkumais, kuriuos patyrė Marija ir Juozapas. Būtent dėl to, sakė kardinolas, su ypatinga viltimi žiūrime į prasidedančius Šventuosius metus. Biblinėje tradicijoje Jubiliejaus metai buvo ypatingi metai, kai buvo išlaisvinami kaliniai, panaikinamos skolos, grąžinama nuosavybė ir netgi žemei buvo leidžiama pailsėti. Ir šiandien Jubiliejaus metai turi būti metai, kuriais susitaikome su artimu, gyvename taikoje su visais ir skatiname teisingumą. Tai turi būti dvasinio, asmeninio ir bendruomeninio atsinaujinimo metai. Per Jubiliejų Dievas dovanoja mums kaltes. Tai Dievo ir žmogaus susitaikymo metai, kai viskas atnaujinama. Dievas nori, kad šis susitaikymas pasiektų visą žmogaus gyvenimą, atnaujintų žmonių tarpusavio santykius. „Būtent to linkiu mūsų Šventajai Žemei, kuriai labiau nei kam kitam reikia tikro Jubiliejaus, – kalbėjo kardinolas. – Tegul mūsų bendruomenės patiria tikrą dvasinį atsinaujinimą. Tegul ir tarp mūsų Šventojoje Žemėje viskas prasideda iš naujo: tegul būna dovanotos skolos, išlaisvinti kaliniai, grąžintas turtas, tebūna drąsiai ir ryžtingai einama susitaikymo ir atleidimo keliais, be kurių niekada nebus tikros taikos. Šventieji metai teišmuša iš vėžių karo triukšmą ir tuščią galingųjų retoriką.“



Kalėdų Nakties Mišių homilijoje Jeruzalės patriarchas paminėjo Gazos krikščionis, kurie yra vilties ženklas juos supančioje visiško sunaikinimo katastrofoje. „Dėkojame už jų nuostabų stiprybės ir taikos liudijimą“, – kalbėjo kardinolas ir galiausiai kreipėsi į paties Betliejaus gyventojus: „Jums šių metai Kalėdos liūdnos, paženklintos nesaugumo, smurto, gilėjančių ekonomių sunkumų. Ir jums sakau: drąsos! Negalime prarasti vilties. Atnaujinkime pasitikėjimą Dievu. Jis niekada nepalieka mūsų vienų“. (jm / Vatican News)