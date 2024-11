Savaitė Lietuvoje. Spaudos apžvalga (lapkričio 17 d.)

Vargstančiųjų diena ir Kauno arkivyskupijos Carito Dienos centro „Ateik“ dešimtmetis. Aušros Vartų Švč. Mergelės Marijos Gailestingumo Motinos atlaidai. Kun. Aušvydas Belickas apie pasaulietinę ir bažnytinę žiniasklaidą.

„Tikrumas iki kaulų smegenų: su patiriančiais benamystę – į Vargstančiųjų dieną“ – taip pavadintą Ievos Urbonaitės parengtą publikaciją šią savaitę savo internetinėje svetainėje paskelbė Lietuvos Caritas. Joje aprašoma Kauno arkivyskupijos Carito Dienos centro „Ateik“ dešimties metų gimtadienio šventė, surengta Pasaulinės vargstančiųjų dienos išvakarėse.

„Širdis gali tapti namais. Bei jeigu į ją nepakviečiame, visi patiria benamystę“, – šiais žodžiais į žmones, kurie gyvena gatvėje ar vedini vienišumo atveria dienos centro „Ateik“ duris, kreipėsi Carito Lietuvoje globėjas, arkivyskupas Kęstutis Kėvalas, pabrėždamas, kad širdies namai – nuostabiausia bendrystės dovana vieni kitiems.

Arkivyskupas K. Kėvalas Carito dienos centre

„Centro veidas nuolat kinta ir visų pirma priklauso nuo komandos. Per 10 metų čia darbavosi apie 20 žmonių. Keitėsi veiklos ir patys ateinantieji. Tendencija, kuri pastaraisiais metais ryškėjo, kad vis dažniau į dienos centrą užsuka žmonės, kurie turi, kur gyventi, bet yra labai vieniši. Liūdna ir skaudu, kad benamystę patiriančiųjų centras daliai Kauno žmonių yra vienintelė vieta, kur jie gali ateiti pabendrauti. Esame užuovėja tiems, kurie nepritampa, ypač turintiems psichikos sveikatos bėdų. Jeigu tik žmogus nekelia problemų kitiems, leidžiame jam pas mus būti, nes kur toks žmogus eis?“, – pasakojo centro „Ateik“ kūrėja ir vadovė Milita Žičkutė-Lindžienė, pasidalijusi ir viena iš jautriausių veiklos patirčių, kai benamystės centro gyventojai tradiciškai vyksta tvarkyti kapų Karmėlavoje, kur palaidoti neatpažinti žmonės. Sugrįžus kalbama apie tai, kas svarbiausia: „Ar ir po manęs liks tik kauburėlis su suklypusiu kryželiu be vardo? Neišnykti be ženklo, būti naudingu, pamatytu, priimtu kiekvienam yra svarbu“.

Lapkričio 13 d. Aušros Vartų Švč. Mergelės Marijos Gailestingumo Motinos atlaiduose buvo meldžiamasi už kunigus ir pašvęstojo gyvenimo narius. Pagrindines dienos Mišias drauge su gausiai susirinkusiais kunigais aukojo Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas. Homilijoje, kurios tekstą skelbia vilnensis.lt, arkivyskupas daug dėmesio skyrė netrukus prasidėsiantiems jubiliejiniams metams:

„Simboliškai eisime tiek Romoje piligrimo keliu, tiek ir Lietuvoje į katedras, į paskirtas bažnyčias išgyventi tą piligrimystę ir laimėti atlaidus sau ir mirusiesiems – atlaidus išgijimo nuo mūsų raupsų, nuodėmės raupsų, kuriuos mes nešame savo širdyse.

Popiežius kviečia mus būti vilties piligrimais, kad mes patys viltingai žiūrėtume į tą aplinką, kurioje mes esam, nežiūrint visų pavojų, sunkumų ir tamsos. Taip pat kad mes būtumėm vilties ženklais mūsų visuomenėje. Vilties ženklais kitiems žmonėms. Ir kai mes darom tuos gailestingumo darbus, į kuriuos Jubiliejiniai metai dar kartą mus kviečia, mes ir kitiems nešame viltį. Parodome atspindį Dievo gailestingumo, kuris apsigyvena mumyse. Tais gailestingumo darbais ir mes tampame šviesa pasaulyje“, – homilijoje priminė Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas.

Viena diena Aušros Vartų atlaidų programoje jau daug metų yra skiriama maldai už žiniasklaidos darbuotojus. Šia proga dienraštis Bernardinai.lt paskelbė Tomo Kemzūros parengtą pokalbį su Vilniaus Šv. Mikalojaus parapijos klebonu, buvusiu žurnalo „Katalikų pasaulis“ redaktoriumi kun. Aušvydu Belicku.

Pašnekovas priminė, kad „krikščioniškosios žiniasklaidos pašaukimas – liudyti tiesą, gėrį ir evangelines vertybes. Kiekvienoje situacijoje reikia pasikliauti savo išmintimi ir įvertinti, kas tikrai yra svarbu ir būtina žinoti, o ne tik tenkinti individo smalsumą arba kurstyti įvairias neigiamas emocijas, kurios, deja, visuomenėje yra dažnos ir pageidautinos.“

Paprašytas įvertinti atvejus, kai apie Bažnyčios narių padarytus nusižengimus, pirmiau paskelbia pasaulietinė žiniasklaida, o ne pati Bažnyčia, kunigas pagyrė už tai žurnalistus, pripažindamas, kad pasidalinimas gauta informacija apie įvairius įvykdytus nusikaltimus – jų profesionalumo įrodymas, žurnalisto pašaukimo dalis.

Šiame kontekste kun. Aušvydas Belickas įvardijo ir Bažnyčioje egzistuojančią komunikacijos problemą. Jo teigimu, „į įvairius nutikimus reikėtų reaguoti sparčiau ir pateikti išsamią, teisingą, objektyvią informaciją. Tai atlikti turėtų kurijų komunikacijos skyriai, taip pat ir katalikų žiniasklaida“.

Pokalbį pašnekovas baigė palinkėjimu žurnalistams: „Dažniau prisiminti etikos kodeksą ir tikrosios žurnalistikos principus. Žiniasklaidos priemonės tikslas yra pateikti objektyvią, tikrą, išsamią informaciją. Linkiu, kad žiniasklaida būtų nepriklausoma. Dabar didelę įtaką jai turi verslo, politikos struktūros, todėl sunku kalbėti apie tikrą žiniasklaidos priemonės nepriklausomumą. Linkiu, kad būtų kuo daugiau tikrųjų žurnalistinių vertybių ir žurnalistai vengtų tapti propagandinėmis priemonėmis“, – interviu dienraščiui Bernardinai.lt kalbėjo kun. Aušvydas Belickas.

Parengė Giedrius Tamaševičius