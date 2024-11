Milano arkivyskupas: kanonizuotas K. Acutis žadins jaunimo šventumą

Trečiadienį, lapkričio 20-ąją, tarptautinę vaiko teisių dieną, popiežius Pranciškus paskelbė apie dviejų jaunų italų palaimintųjų Karolio Acutis ir Petro Jurgio Frassati būsimus kanonizavimus, įvyksiančius per 2025 m. jubiliejų.

Abiejų jaunuolių šventumo garsas plačiai pasklidęs Visuotinėje Bažnyčioje – abu keliami jaunimui kaip šventumo pavyzdžiai: P. J. Frassati kūno relikvijos lydėjo dviejų PJD dalyvius Sidnėjuje ir Krokuvoje; K. Acutiso relikvija, nugabenta į Pietų Korėją, 2027 m. lydės į šį kraštą atvyksiančius PJD dalyvius.

Pal. Karolio Acutiso (1991–2006), penkiolikmečio berniuko iš Milano, mirusio 2006 m. nuo ūmios leukemijos, kanonizacija įvyks Romoje per Paauglių jubiliejų balandžio 25–27 d., kuris sutaps su Velykų aštuondienio kulminacija ir Dievo Gailestingumo sekmadieniu. Būtent šią dieną, balandžio 27 d., popiežius aukos Paauglių jubiliejaus Mišias Šv. Petro aikštėje ir greičiausiai šią dieną paskelbs Karolį šventuoju.

Popiežius taip pat paskelbė apie pal. Petro Jurgio Frassati kanonizaciją, įvyksiančią Romoje per liepos 28–rugpjūčio 3 d. švęsimą Jaunimo jubiliejų (anksčiau klaidingai skelbta, kad jo kanonizacija įvyks per kitų metų PJD, paprastai minimą liturginių metų pabaigoje, lapkričio mėnesį, per Kristaus, Visatos Valdovo, sekmadienį). Pal. Petras Jurgis Frassati (1901–1925), jaunas studentas iš Turino, dominikonų tretininkas, mirė nuo ūmaus poliomielito būdamas 24 metų. Tikėtina, kad jis bus paskelbtas šventuoju per Mišias, kurias popiežiaus aukos jaunimui rugpjūčio 3 d. Šv. Jono Pauliaus II aikštėje Romos priemiesčio rajone Tor Vergata. Priminsime, kad 2000 metais toje pačioje aikštėje įvyko pastarojo popiežiaus susitikimas su PJD Romoje dalyviais.

Milano arkivyskupas Mario Delpini, sužinojęs apie K. Acutiso kanonizaciją per 2025 m. Paauglių jubiliejų, kreipėsi į savo arkivyskupijos tikinčiuosius pažymėdamas, kad iš Milano kilęs Karolis, iškeltas į altorių, galės visiems, ypač jaunimui, toliau sakyti tai, ką sakė pastaraisiais metais su savo nepaprastu populiarumu.

Arkivyskupas prisiminė, kad visų mūsų kaimynystėje yra šventųjų, apie kurių gyvenimą niekas nerašo ir nestato jiems altorių. Jie sudaro minią, kurios niekas negali suskaičiuoti ir kuri kiekvieną dieną be akivaizdžių žygdarbių tyliai palaiko mūsų pasaulį. Be to, tęsė ganytojas, yra palaimintųjų, kurie gyveno mūsų miestuose ir kurių gyvenimus Bažnyčia pripažino pavyzdingais ir jie tikrai nusipelno būti žinomi, kad būtų galima sekti jų pavyzdžiu. Arkivyskupas M. Delpini priminė ir šventuosius, kuriuos Bažnyčia siūlo visiems, kaip gyvenimo pavyzdžius, kad kiekvienas galėtų su pasitikėjimu melstis į juos, klausytis jų žodžių, pažinti jų darbus.

Pasak Milano ganytojo, šventuoju per Šventųjų metų Paauglių jubiliejų paskelbtas Karolis Acutis, iškeltas į altorių, galės ir toliau sakyti tai, ką sakė pastaraisiais metais su savo nepaprastu populiarumu. Jis sakė, kad mes visi esame pašaukti į šventumą – visi: ne tik vargšai, bet ir turtingieji, ne tik nepaprastos asmenybės, bet ir paprasti žmonės, ne tik vienuolinių ordinų įkūrėjai, bet ir pašvęstųjų vyrų ir moterų gerbėjai, ne tik sveikieji, bet ir ligoniai, ne tik suaugusieji, bet ir paaugliai. Būtent paaugliams skirta žinia apie K. Acutiso kanonizaciją. Arkivyskupas reiškė viltį, kad ją išgirdusieji bus paskatinti atsipeikėti nuo uždarumo savo namų sienose, nuo liūdesio, kompleksų, pykčio ir abejingumo. Galbūt jie įsiklausys į balsą, kuris jiems ateina iš dangaus, ir jie galės atrasti gyvenimo džiaugsmą, drąsą mylėti, stiprybę kentėti. Galbūt eidami šventojo Karolio nueitu keliu ir jie atras kelią, vedantį į jaunų žmonių šventumą, patikino žinioje savo arkivyskupijos tikintiesiems M. Delpini, Milano arkivyskupas. (SAK / Vatican News)